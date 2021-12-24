Українську полярну станцію "Академік Вернадський" прикрасить незвичайний арт-об'єкт (фото)

Інсталяцію збудують навколо іржавого паливного бака. В результаті об'єкт буде схожим на ескіз українського будинку, який ніби хтось намалював олівцем по пам'яті.

На українській арктичній станції "Академік Вернадський" з'явиться арт-об'єкт під назвою "Дім. Спогади", який буде споруджено навколо паливного бака, який не працює. Інсталяцію у вигляді контурів будинку буде споруджено вже у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

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Так, паливний бак це перше, що бачать відвідувачі станції, цей об'єкт також потрапляє на більшість фотографій, які роблять туристи. Нині бак виглядає так:

[ + – ] Несправний паливний бак на станції "Академік Вернадський"

Протягом кількох років співробітники НАНЦ хотіли зробити територію приємнішою як для полярників, так і відвідувачів, тому виникла ідея зробити на основі цього іржавого об'єкта інсталяцію. Проєкт є металевим ескізом, що повторює обриси українського будинку навколо бака.

Для наших дослідників це живий спогад про дім. Для туристів можливість познайомитися з Україною через рідний для нас, але не банальний, візуальний образ", — йдеться у повідомленні.

Образ українського будинку було складено на підставі аналізу будівель у різних областях України. За задумом дизайнерів, інсталяція нагадуватиме ескіз, зроблений олівцем, начебто хтось зробив замальовку свого будинку з пам'яті.

Арт-об'єкт буде зібраний на території станції із металевих труб, а посилювати стійкість конструкції автори проекту мають намір тросами. Перед цим "ескіз будинку" зберуть на території України, щоби протестувати його придатність для встановлення в складних погодних умовах Антарктиди.

Очікується, що криголам "Ноосфера" доставить усі необхідні для реалізації цього проєкту матеріали вже у січні 2022 року. Встановлюватимуть арт-об'єкт учасники 27-ї антарктичної експедиції самостійно.

Раніше Фокус писав про те, як наприкінці жовтня довкола української станції "Академік Вернадський" зібралися сотні субантарктичних пінгвінів дженту.

Також ми повідомляли про те, як біля станції відколовся край льодовика заввишки з 7-поверховий будинок.