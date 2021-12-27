Спасибо, хоть крыша есть: пассажирка "УЗ" показала иней на окнах (фото)

Пассажирка Надежда Ганина утверждает, что год назад уже жаловалась на холод в вагонах. В этот раз в салоне было всего 12 градусов.

Иней на окнах и в салоне всего +12 – такую картину во втором классе поезда "Интерсити" описала пользователь Надежда Ганина, рассказав о своем опыте путешествия из Сумм в Винницу в Facebook.

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"Отопления нет! Я уже полтора часа еду так в "фирменном". Уже оформляла жалобу о направлении 779 еще год назад! Ничего не изменилось. Через раз такая дурня. Сколько я должна писать и звонить, чтобы ситуация как-то изменилась? Где качество услуг?", – негодует пассажирка.

Речь идет о поезде 779О Сумы – Винница.

[ + – ] Градусник в вагоне поезда показывал +12 Фото: Надежда Ганина/Facebook

Для большей убедительности автор добавила фото термометра в вагоне, а также снимок, на котором видна изморозь на окнах.

"#укрзализныця, это иней на ваших окнах! Это внутри, Карл) Спасибо что крыша есть, потому что еще задувало бы в голову))", – отметила Надежда.

[ + – ] Иней на окнах поезда Фото: Надежда Ганина/Facebook

На сайте "УЗ" о том, какой должна быть температура в вагонах, говорится следующее:

"Согласно "Государственным санитарным правилам и нормам эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта для пассажирских перевозок", п. 3.6. На пути следования, а также при подаче поезда под посадку в зимнее время, переходный период температура воздуха в вагонах всех типов должна быть на уровне +20° +/-2°, а летом +24°+/-2° (только в вагонах, где есть кондиционеры)".

В октябре "Укрзализныця" попала в скандал после того, как выяснилось, что пассажиры поезда №117К, который следует по маршруту Киев-Черновцы, не смогли сесть на поезд, потому что у него не было четырех вагонов, на которые они купили билеты. В результате им пришлось сесть на чужие места.

Огромный резонанс вызвал инцидент в поезде "Укрзализныци", когда в сентябре мужчина пытался изнасиловать художницу Надежду Кушнир. Проводница не обратила внимания на просьбы о помощи, а один из пассажиров даже пытался оправдать злоумышленника, утверждая, что "пьяные мужчины нуждаются в интиме".