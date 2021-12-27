Спасибі, хоч дах є: пасажирка "УЗ" показала іній на вікнах (фото)

Пасажирка Надія Ганіна стверджує, що рік тому скаржилася на холод у вагонах. Цього разу в салоні було лише 12 градусів.

Іній на вікнах та в салоні всього +12 – таку картину у другому класі поїзда "Інтерсіті" описала користувач Надія Ганіна, розповівши про свій досвід подорожі із Сум до Вінниці до Facebook.

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"Опалення немає! Я вже півтори години їду так у "фірмовому". Вже оформляла скаргу про направлення 779 ще рік тому! Нічого не змінилося. Через раз таа дурня. Скільки я маю писати і дзвонити, щоб ситуація якось змінилася? Де якість послуг?", – обурюється пасажирка.

Йдеться про поїзд 779О Суми – Вінниця.

[ + – ] Градусник у вагоні поїзда показував +12 Фото: Надежда Ганина/Facebook

Для більшої переконливості авторка додала фото термометра у вагоні, а також знімок, на якому видно паморозь на вікнах.

"#укрзалізниця, це іній на ваших вікнах! Це всередині, Карл) Дякую, що дах є, тому що ще задувало б у голову))", – зазначила Надія.

[ + – ] Іній на вікнах поїзда Фото: Надежда Ганина/Facebook

На сайті "УЗ" про те, якою має бути температура у вагонах, йдеться таке:

"Згідно з "Державними санітарними правилами та нормами експлуатації рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень", п. 3.6. На шляху прямування, а також при подачі поїзда під посадку в зимовий час, перехідний період температура повітря у вагонах усіх типів повинна бути на рівні +20° +/-2°, а влітку +24°+/-2° (тільки у вагонах, де є кондиціонери)".

У жовтні "Укрзалізниця" потрапила в скандал після того, як з'ясувалося, що пасажири поїзда №117К, який прямує за маршрутом Київ-Чернівці, не змогли сісти на потяг, тому що у нього не було чотирьох вагонів, на які вони купили квитки. Зрештою їм довелося сісти на чужі місця.

Величезний резонанс викликав інцидент у поїзді "Укрзалізниці", коли у вересні чоловік намагався зґвалтувати художницю Надію Кушнір. Провідниця не звернула уваги на прохання про допомогу, а один із пасажирів навіть намагався виправдати зловмисника, стверджуючи, що "п'яні чоловіки потребують інтиму".