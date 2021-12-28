В Украине раскрыли банду, которая заработала на продаже младенцев иностранцам более 1 млн евро

Организаторы схемы заставляли женщин выдавать себя за биологических матерей и отказываться от родительских прав в пользу иностранных граждан.

Украинские правоохранители вместе с чешскими и шведскими коллегами раскрыли группировку, которая зарабатывала на продаже младенцев иностранцам. За три года деятельности злоумышленники получили 1,2 миллиона евро прибыли. Теперь членам банды грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

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По данным ведомства, группировку организовали двое учредителей частной клиники, за свои "услуги" они получали 50-70 тысяч евро с каждой сделки. Для реализации своей схемы, как установило следствие, фигуранты производства вербовали малоимущих женщин.

Рожать участницы схемы выезжали в Чехию. В документах о родах ничего не говорилось касательно суррогатного материнства — согласно им дети рождались по обычной процедуре. В свидетельстве о рождении матерью указывалась гражданка Украины, а отцом иностранец. Впоследствии женщин заставляли выдать себя за биологических матерей и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранных граждан.

Правоохранители в рамках расследования провели 20 обысков по местам проживания фигурантов производства, в ходе которых были изъяты печати медицинских учреждений, документация и элитные автомобили.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Сторона обвинения ходатайствует перед судом о применении к подозреваемым меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен для каждого из них.

Напомним, ранее в этом году похожую схему украинские правоохранители заблокировали в Харьковской области. Следствие установило, что в результате небрежного обращения с детьми часть из них умерли.

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