В Україні розкрили банду, яка заробила на продажу немовлят іноземцям понад 1 млн євро

Організатори схеми змушували жінок видавати себе за біологічних матерів та відмовлятися від батьківських прав на користь іноземних громадян.

Українські правоохоронці разом із чеськими та шведськими колегами розкрили угруповання, яке заробляло на продажі немовлят іноземцям. За три роки діяльності зловмисники одержали 1,2 мільйон євро прибутку. Наразі членам банди загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це у вівторок 28 грудня повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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За даними відомства, угруповання організували двоє засновників приватної клініки, за свої "послуги" вони отримували 50-70 тисяч євро з кожної угоди. Для реалізації своєї схеми, як встановило слідство, фігуранти провадження вербували незаможних жінок.

Народжувати учасниці схеми виїжджали до Чехії. У документах про пологи нічого не йшлося про сурогатне материнство — згідно з ними діти народжувалися за звичайною процедурою. У свідоцтві про народження матір'ю вказувалась громадянка України, а батьком – іноземець. Згодом жінок змушували видати себе за біологічних матерів та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземних громадян.

Правоохоронці в межах розслідування провели 20 обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, під час яких було вилучено печатки медичних установ, документацію та елітні автомобілі.

Шістьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої. Сторона звинувачення клопоче перед судом про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень для кожного з них.

Нагадаємо, раніше цього року схожу схему українські правоохоронці заблокували у Харківській області. Слідство встановило, що внаслідок недбалого поводження з дітьми частина з них померла.

Раніше Фокус писав про те, як було викрито "реабілітаційний центр", у якому під приводом допомоги алко- та наркозалежним жертв тримали у трудовому рабстві.