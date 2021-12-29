Упал с высоты трех метров: в Киеве спасатели уронили мужчину на носилках (видео)

Известно, что пострадавший мужчина гнался за ворами и неудачно приземлился на крышу гаража. А во время спасательной операции из-за порвавшейся веревки он приземлился лицом на асфальт.

В Киеве спасатели уронили с крыши гаража травмированного мужчину со сломанной ногой. С высоты почти трех метров зафиксированный на носилках пациент рухнул лицом вниз. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".

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На кадрах видно, как двое спасателей спускают с крыши травмированного мужчину, предварительно зафиксировав его на носилках. Третий спасатель должен был подхватить носилки снизу, но не успел — веревки, на которых спускали потерпевшего, лопнули. Беспомощный мужчина рухнул вниз лицом на асфальт.

Сообщается, что спасатели снимали с гаража травмированного мужчину, который гнался за ворами, неудачно приземлился на крышу гаража и сломал ногу. При этом он застрял между гаражных покрытий. Получил ли мужчина дополнительные травмы при неудачном спасении, не уточняется.

Интересно, что до опубликования видео пресс-служба КАРС "Киевская служба спасения" опубликовала фото спасения мужчины на своей странице в Facebook, а потом их все удалила.

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