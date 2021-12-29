Впав з висоти трьох метрів: у Києві рятувальники впустили чоловіка на ношах (відео)

Відомо, що потерпілий чоловік гнався за злодіями та невдало приземлився на дах гаража. А під час рятувальної операції через порвану мотузку він приземлився обличчям на асфальт.

У Києві рятувальники впустили з даху гаража травмованого чоловіка зі зламаною ногою. З висоти майже трьох метрів зафіксований на ношах пацієнт впав обличчям униз. Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі "Київ оперативний".

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На кадрах видно, як двоє рятувальників спускають із даху травмованого чоловіка, попередньо зафіксувавши його на ношах. Третій рятувальник мав підхопити ноші знизу, але не встиг — мотузки, на яких спускали потерпілого, луснули. Безпорадний чоловік звалився вниз на асфальт.

Повідомляється, що рятувальники знімали з гаража травмованого чоловіка, який гнався за злодіями, невдало приземлився на дах гаража і зламав ногу. При цьому він застряг між гаражними покриттями. Чи отримав чоловік додаткові травми під час невдалого порятунку, не уточнюється.

Цікаво, що до опублікування відео пресслужба КАРС "Київська служба порятунку" опублікувала фото порятунку чоловіка на своїй сторінці у Facebook, а потім їх усі видалила.

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