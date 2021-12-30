Взрыв в больнице на Прикарпатье: умерла еще одна пострадавшая

Жертвами ЧП стали четверо человек, еще один пациент на момент пожара скончался от коронавирусной болезни. В Ивано-Франковской области после гибели людей объявили траур.

В Ивано-Франковской области скончалась 46-летняя медсестра, получившая 90% ожогов тела после взрыва в Косовской больнице. Эту информацию подтвердил мэр областного центра Руслан Марцинкив.

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По его словам, 30 декабря в Ивано-Франковской области объявлен траур по погибшим в результате взрыва в реанимационном отделении Косинской районной больнице.

29 декабря скончалась медработник, которую после пожара госпитализировали. Таким образом, жертвами взрыва стали четверо человек, еще один пациент на момент ЧП скончался от коронавирусной болезни.

Как считает МВД, взрыв был спровоцирован заупокойной свечкой, которую зажег медицинский работник при включенных кислородных концентраторах.

"К сожалению, вчера отошла в вечность одна из пострадавших — 46-летняя младшая медсестра, получившая страшные ожоги. Сочувствую родным погибших. Светлая память! А потерпевшим желаю быстрого выздоровления", — сообщил Руслан Марцинкив и призвал жителей Ивано-Франковской области воздержаться от празднований из-за объявленного траура.

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Информацию о смерти 46-летней младшей медсестры также подтвердил директор Ивано-Франковской областной клинической больницы Андрей Яворский, в которую доставили пострадавшего медработника.

По его словам, скончавшаяся медсестра в результате взрыва получила 90% ожогов тела и медикам не удалось спасти коллегу.

Еще одну пострадавшую медсестру с 60% ожогами тепла госпитализировали в Киевский ожоговый центр. В результате взрыва также пострадал врач 1954 года рождения, который на момент взрыва работал в реанимации. Мужчина в тяжелом состоянии с 15% ожогами тела находится в областной больнице.

После взрыва в Косовской больнице была создана специальная комиссия, которая изучит все обстоятельства трагедии. По словам главы главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, на момент ЧП в медучреждении находились 262 человека, 212 из которых — пациенты.

Руководитель региона также отметила, что по факту гибели людей открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса — "Нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 28 декабря в реанимационном отделении Косовской больницы прогремел взрыв. В огне погибли трое человек, еще один пациент скончался в результате коронавирусной болезни. Трех пострадавших с различными ожогами доставили в областную больницу Ивано-Франковска.

29 декабря пресс-служба МВД назвала причину взрыва в Косовской районной больнице. По данным силовиков, к трагедии и гибели людей привела заупокойная свечка, которую зажег один из медицинских работников при включенных кислородных концентраторах.