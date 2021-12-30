Вибух у лікарні на Прикарпатті: померла ще одна постраждала

Жертвами НП стали четверо людей, ще один пацієнт на момент пожежі помер від коронавірусної хвороби. На Івано-Франківщині після загибелі людей оголосили жалобу.

На Івано-Франківщині померла 46-річна медсестра, яка отримала 90% опіків тіла після вибуху в Косинській лікарні. Цю інформацію підтвердив мер обласного центру Руслан Марцінків.

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За його словами, 30 грудня в Івано-Франківській області оголошено жалобу за загиблими внаслідок вибуху в реанімаційному відділенні Косинської районної лікарні.

29 грудня померла медпрацівниця, яку після пожежі госпіталізували. Так, жертвами вибуху стали четверо людей, ще один пацієнт на момент НП помер від коронавірусної хвороби.

Як вважає МВС, вибух був спровокований заупокійною свічкою, яку запалив медичний працівник біля ввімкнених кисневих концентраторів.

"На жаль, учора відійшла у вічність одна з постраждалих — 46-річна молодша медсестра, яка отримала страшні опіки. Співчуваю рідним загиблих. Світла пам'ять! А потерпілим бажаю швидкого одужання", — повідомив Руслан Марцінків і закликав мешканців Івано-Франківської області утриматися від свят через оголошену жалобу.

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Інформацію про смерть 46-річної молодшої медсестри також підтвердив директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Андрій Яворський, до якої було доставлено постраждалу медпрацівницю.

За його словами, медсестра, котра померла внаслідок вибуху, отримала 90% опіків тіла і медикам не вдалося врятувати колегу.

Ще одну постраждалу медсестру із 60% опіками тепла госпіталізували до Київського опікового центру. Унаслідок вибуху також постраждав лікар 1954 року народження, який на момент вибуху працював у реанімації. Чоловік у тяжкому стані з 15% опіками тіла перебуває в обласній лікарні.

Після вибуху в Косинській лікарні було створено спеціальну комісію, яка вивчить усі обставини трагедії. За словами голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, на момент НП у медзакладі перебували 262 особи, 212 з яких — пацієнти.

Керівниця регіону також наголосила, що за фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу — "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 28 грудня в реанімаційному відділенні Косинської лікарні пролунав вибух. У вогні загинули троє людей, ще один пацієнт помер унаслідок коронавірусної хвороби. Трьох постраждалих із різними опіками доправили до обласної лікарні Івано-Франківська.

29 грудня пресслужба МВС назвала причину вибуху в Косинській районній лікарні. За даними силовиків, до трагедії та загибелі людей призвела заупокійна свічка, яку запалив один із медичних працівників біля ввімкнених кисневих концентраторів.