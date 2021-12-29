До трагедії в Косівській лікарні призвела заупокійна свічка, — МВС

Не знаючи законів фізики, медпрацівник поставив запалену свічку при ввімкнених кисневих концентраторах. Насичене киснем повітря спалахнуло, охопивши всю палату.

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило попередні результати розслідування трагедії в реанімаційному відділенні Косівської лікарні. Пожежа почалася через порушення правил пожежної безпеки: співробітник лікарні поставив заупокійну свічку за ввімкнених кисневих концентраторів, повідомляє пресслужба МВС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Напередодні у лікарні від вірусу COVID-19 помер один із пацієнтів, повідомляє відомство. Співробітник лікарні за народною традицією вирішив поставити за померлою заупокійну свічку. При цьому медпрацівник не врахував, що в палаті працює п'ять кисневих концентраторів. Про результати контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям працівник медперсоналу не знав, що призвело до трагедії. Запалена свічка миттєво спалахнула кисень, і вогонь охопив медичні прилади, тканину та інші предмети. Кисневі балони вибухнули, після чого у відділенні реанімації почалася пожежа, яка охопила площу 55 кв. метрів. У міністерстві зазначають, що за таких умов швидкого розповсюдження пожежі було не уникнути. Трагедія забрала життя чотирьох людей.

Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе перевірки лікарень на дотримання норм пожежної безпеки. Міністерство внутрішніх справ закликало керівників медичних установ заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

А в Дніпрі через електромобіль Tesla згорів особняк. Машина була в гаражі на зарядці, коли в неї спалахнув акумулятор.

Раніше Фокус повідомляв, що на Гаїті цистерна з паливом перекинулася внаслідок ДТП. Місцеві жителі вирішили цим скористатися, щоб наповнити свої каністри "безкоштовним" пальним, коли ємність вибухнула. У результаті у вогні загинуло понад 40 людей.