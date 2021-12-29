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До трагедії в Косівській лікарні призвела заупокійна свічка, — МВС

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Реанімаційне відділення Косівської лікарні

Не знаючи законів фізики, медпрацівник поставив запалену свічку при ввімкнених кисневих концентраторах. Насичене киснем повітря спалахнуло, охопивши всю палату.

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило попередні результати розслідування трагедії в реанімаційному відділенні Косівської лікарні. Пожежа почалася через порушення правил пожежної безпеки: співробітник лікарні поставив заупокійну свічку за ввімкнених кисневих концентраторів, повідомляє пресслужба МВС.

Напередодні у лікарні від вірусу COVID-19 помер один із пацієнтів, повідомляє відомство. Співробітник лікарні за народною традицією вирішив поставити за померлою заупокійну свічку. При цьому медпрацівник не врахував, що в палаті працює п'ять кисневих концентраторів. Про результати контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям працівник медперсоналу не знав, що призвело до трагедії. Запалена свічка миттєво спалахнула кисень, і вогонь охопив медичні прилади, тканину та інші предмети. Кисневі балони вибухнули, після чого у відділенні реанімації почалася пожежа, яка охопила площу 55 кв. метрів. У міністерстві зазначають, що за таких умов швидкого розповсюдження пожежі було не уникнути. Трагедія забрала життя чотирьох людей.

Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе перевірки лікарень на дотримання норм пожежної безпеки. Міністерство внутрішніх справ закликало керівників медичних установ заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

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