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К трагедии в Косовской больнице привела заупокойная свеча, - МВД

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Реанимационное отделение Косовской больницы

Не зная законов физики, медработник поставил зажженную свечу при включенных кислородных концентраторах. Насыщенный кислородом воздух вспыхнул, охватив всю палату.

Министерство внутренних дел обнародовало предварительные результаты расследования трагедии в реанимационном отделении Косовской больницы. Пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности: сотрудник больницы поставил заупокойную свечу при включенных кислородных концентраторах, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне в больнице от вируса COVID-19 скончался один из пациентов, сообщает ведомство. Сотрудник больницы по народной традиции решил поставить по умершему заупокойную свечу. При этом медработник не учел, что в палате работает пять кислородных концентраторов. О результатах контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом работник медперсонала не знал, что и привело к трагедии. Зажженная свеча мгновенно воспламенила кислород и огонь охватил медицинские приборы, ткань и другие предметы. Кислородные баллоны взорвались, после чего в отделении реанимации начался пожар, который охватил площадь в 55 кв. метров. В министерстве отмечают, что в таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать. Трагедия унесла жизнь четверых человек.

В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет проверки больниц на соблюдение норм пожарной безопасности. Министерство внутренних дел призвало руководителей медицинских учреждений запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

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