К трагедии в Косовской больнице привела заупокойная свеча, - МВД

Не зная законов физики, медработник поставил зажженную свечу при включенных кислородных концентраторах. Насыщенный кислородом воздух вспыхнул, охватив всю палату.

Министерство внутренних дел обнародовало предварительные результаты расследования трагедии в реанимационном отделении Косовской больницы. Пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности: сотрудник больницы поставил заупокойную свечу при включенных кислородных концентраторах, сообщает пресс-служба МВД.

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Накануне в больнице от вируса COVID-19 скончался один из пациентов, сообщает ведомство. Сотрудник больницы по народной традиции решил поставить по умершему заупокойную свечу. При этом медработник не учел, что в палате работает пять кислородных концентраторов. О результатах контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом работник медперсонала не знал, что и привело к трагедии. Зажженная свеча мгновенно воспламенила кислород и огонь охватил медицинские приборы, ткань и другие предметы. Кислородные баллоны взорвались, после чего в отделении реанимации начался пожар, который охватил площадь в 55 кв. метров. В министерстве отмечают, что в таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать. Трагедия унесла жизнь четверых человек.

В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет проверки больниц на соблюдение норм пожарной безопасности. Министерство внутренних дел призвало руководителей медицинских учреждений запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

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