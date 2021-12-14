"Мы прошли через ад". На Гаити от взрыва цистерны в огне погибло более 40 человек (фото, видео)

В результате ДТП цистерна опрокинулась и люди решили этим воспользоваться, чтобы наполнить свои канистры "бесплатным" топливом.

В городе Кап-Аитьен, расположенном на севере Гаити, взорвалась цистерна с топливом, в результате чего погибло более 40 человек и десятки людей были госпитализированы. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste.

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[ + – ] Цистерна взорвалась после того, как водитель пытался избежать столкновения с байком

Взрыв произошел после того, как водитель автоцистерны пытался увернуться от столкновения с мотоциклистом. В результате произошло ДТП и люди, увидевшие аварию, начали подходить к месту происшествия: одни – чтобы помочь мотоциклисту, другие — чтобы "бесплатно" наполнить свои канистры топливом.

Взрыв произошел около полуночи — в огне погибли около 40 человек, включая женщин и детей. В результате взрыва огонь быстро распространился на близлежащие дома. Как сообщили пожарные, о точном числе погибших говорить рано, поскольку они уверены, что в сгоревших домах также есть жертвы.

Пожар был виден со всех окраин города и его удалось потушить только спустя более трех часов. В результате трагедии больницы города оказались переполненными, кроме того была обнаружена нехватка необходимых медикаментов.

"Очень жаль, что город оказался не готов к такой трагедии", — посетовал представитель исполнительной власти города, уточнив при этом что в некоторых больницах пострадавшие находятся во дворе, поскольку в палатах не хватает коек.

Некоторые свидетели трагедии сказали, что услышав взрыв, им удалось спастись от огня.

"Мы прошли через сущий ад", — говорили местные жители, до сих пор находясь в шоке от пережитого.

Ранее сообщалось, что в Киеве горели торговые помещения на "оболонском" рынке. Владельцы павильонов пытались спасти имущество и забегали в горящие помещения.

На юго-западе Тайваня, возник пожар в 13-этажном здании, в результате которого погибли 46 человек. Правоохранители не исключают версию о поджоге.