"Ми пройшли через пекло". На Гаїті від вибуху цистерни у вогні загинуло понад 40 людей (фото, відео)

Внаслідок ДТП цистерна перекинулася, і люди вирішили цим скористатися, щоб наповнити свої каністри "безкоштовним" паливом.

У місті Кап-Аїтьєн, розташованому на півночі Гаїті, вибухнула цистерна з паливом, внаслідок чого загинуло понад 40 людей та десятки людей було госпіталізовано. Про це повідомляє видання Le Nouvelliste.

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[ + – ] Цистерна вибухнула після того, як водій намагався уникнути зіткнення з байком

Вибух стався після того, як водій автоцистерни намагався ухилитися від зіткнення з мотоциклістом. У результаті сталася ДТП і люди, які побачили аварію, почали підходити до місця події: одні – щоб допомогти мотоциклісту, інші – щоб "безкоштовно" наповнити свої каністри паливом.

Вибух стався близько півночі — у вогні загинуло близько 40 людей, включаючи жінок та дітей. Внаслідок вибуху вогонь швидко поширився на довколишні будинки. Як повідомили пожежники, про точну кількість загиблих говорити рано, оскільки вони впевнені, що в будинках, які згоріли, також є жертви.

Пожежу було видно з усіх околиць міста, і її вдалося загасити лише через понад три години. Внаслідок трагедії лікарні міста виявилися переповненими, крім того, було виявлено брак необхідних медикаментів.

"Дуже шкода, що місто виявилося не готовим до такої трагедії", — нарік представник виконавчої влади міста, уточнивши при цьому, що в деяких лікарнях постраждалі перебувають у дворі, оскільки в палатах не вистачає ліжок.

Деякі свідки трагедії сказали, що, почувши вибух, їм вдалося врятуватися від вогню.

"Ми пройшли через справжнє пекло", — говорили місцеві жителі, досі перебуваючи в шоці від пережитого.

Раніше повідомлялося, що в Києві горіли торгові приміщення на "оболонському" ринку. Власники павільйонів намагалися врятувати майно та забігали до приміщень у вогні.

На південному заході Тайваню виникла пожежа в 13-поверховій будівлі, в результаті якої загинули 46 людей. Правоохоронці не відкидають версію про підпал.