"Ми пройшли через пекло". На Гаїті від вибуху цистерни у вогні загинуло понад 40 людей (фото, відео)
Внаслідок ДТП цистерна перекинулася, і люди вирішили цим скористатися, щоб наповнити свої каністри "безкоштовним" паливом.
У місті Кап-Аїтьєн, розташованому на півночі Гаїті, вибухнула цистерна з паливом, внаслідок чого загинуло понад 40 людей та десятки людей було госпіталізовано. Про це повідомляє видання Le Nouvelliste.
Вибух стався після того, як водій автоцистерни намагався ухилитися від зіткнення з мотоциклістом. У результаті сталася ДТП і люди, які побачили аварію, почали підходити до місця події: одні – щоб допомогти мотоциклісту, інші – щоб "безкоштовно" наповнити свої каністри паливом.
Вибух стався близько півночі — у вогні загинуло близько 40 людей, включаючи жінок та дітей. Внаслідок вибуху вогонь швидко поширився на довколишні будинки. Як повідомили пожежники, про точну кількість загиблих говорити рано, оскільки вони впевнені, що в будинках, які згоріли, також є жертви.
Пожежу було видно з усіх околиць міста, і її вдалося загасити лише через понад три години. Внаслідок трагедії лікарні міста виявилися переповненими, крім того, було виявлено брак необхідних медикаментів.
"Дуже шкода, що місто виявилося не готовим до такої трагедії", — нарік представник виконавчої влади міста, уточнивши при цьому, що в деяких лікарнях постраждалі перебувають у дворі, оскільки в палатах не вистачає ліжок.
Деякі свідки трагедії сказали, що, почувши вибух, їм вдалося врятуватися від вогню.
"Ми пройшли через справжнє пекло", — говорили місцеві жителі, досі перебуваючи в шоці від пережитого.
Раніше повідомлялося, що в Києві горіли торгові приміщення на "оболонському" ринку. Власники павільйонів намагалися врятувати майно та забігали до приміщень у вогні.
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