Проезд 2 грн и другие чудеса: Одесса — в британском рейтинге городов для туризма

Британцы, рассказывая, почему стоит посетить Одессу в 2022-м, указали давно закрытый маршрут из аэропорта прямо в центр города и отметили дешевизну гостиниц.

Британское издание Independent включило Одессу в список самых интересных и привлекательных для туризма городов мира. Рейтинг рекомендуемых к посещению городов мира, над которым работали сотрудники издания с 27 марта 2021, опубликован 30 декабря.

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В списке привлекательных для туристов городов попали такие города:

Вена;

Париж;

Сеул;

Неаполь;

Осло;

Одесса.

По мнению экспертов, украинский город является одним из самых красивых городов бывшего СССР, объединивший в себе уникальную архитектуру XIX века и богатое историческое наследие. Было отмечено его расположение на живописном берегу Черного моря и наличие красивого пляжа в южном пригороде Аркадии.

Журналисты считают, что в Одессе есть удобное транспортное сообщение, позволяющее легко добраться из центра города в аэропорт, а стоимость проезда в общественном транспорте стоит всего 2 гривны, что по курсу к американскому доллару составляет около 8 центов.

Британские эксперты также отметили очень "демократичные" цены на проживание в одесских гостиницах, где можно остановиться за приблизительно 60 евро в сутки, при этом для иностранных туристов не будет дополнительных трудностей в виде оформления визы.

"Раньше визы были сложными и обременительными, но поскольку Украина принимала Евровидение в 2005 году, сейчас вам нужен лишь действующий паспорт", — говорится в статье.

Очевидно в своих оценках британские журналисты руководствовались справочником Lonely Planet 2010 года, так как 14 троллейбус, следовавший из международного аэропорта в центр города, отменили. Кроме того, стоимость проезда в общественном транспорте давно уже не 2 грн, а 8.

Впрочем, с ценами на проживание в отелях британские журналисты не ошиблись — действительно, гости южной столицы заплатят за сутки проживания в отеле в среднем от 30 до 50 долларов.

Ранее Фокус опубликовал рейтинг самых комфортных городов Украины. За основу были взяты результаты Седьмого муниципального опроса, подготовленного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Столица Израиля Тель-Авив возглавил список самых дорогих городов мира. По версии издания Economist Intelligence Unit, значительный рост стоимости жизни в городе вызван укреплением национальной валюты – шекеля.