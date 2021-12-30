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Проезд 2 грн и другие чудеса: Одесса — в британском рейтинге городов для туризма

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Одесса зимой
Фото: Odessa Online | Одесский пляж в разгар туристического сезона

Британцы, рассказывая, почему стоит посетить Одессу в 2022-м, указали давно закрытый маршрут из аэропорта прямо в центр города и отметили дешевизну гостиниц.

Британское издание Independent включило Одессу в список самых интересных и привлекательных для туризма городов мира. Рейтинг рекомендуемых к посещению городов мира, над которым работали сотрудники издания с 27 марта 2021, опубликован 30 декабря.

В списке привлекательных для туристов городов попали такие города:

  • Вена;
  • Париж;
  • Сеул;
  • Неаполь;
  • Осло;
  • Одесса.

По мнению экспертов, украинский город является одним из самых красивых городов бывшего СССР, объединивший в себе уникальную архитектуру XIX века и богатое историческое наследие. Было отмечено его расположение на живописном берегу Черного моря и наличие красивого пляжа в южном пригороде Аркадии.

Журналисты считают, что в Одессе есть удобное транспортное сообщение, позволяющее легко добраться из центра города в аэропорт, а стоимость проезда в общественном транспорте стоит всего 2 гривны, что по курсу к американскому доллару составляет около 8 центов.

Британские эксперты также отметили очень "демократичные" цены на проживание в одесских гостиницах, где можно остановиться за приблизительно 60 евро в сутки, при этом для иностранных туристов не будет дополнительных трудностей в виде оформления визы.

"Раньше визы были сложными и обременительными, но поскольку Украина принимала Евровидение в 2005 году, сейчас вам нужен лишь действующий паспорт", — говорится в статье.

Очевидно в своих оценках британские журналисты руководствовались справочником Lonely Planet 2010 года, так как 14 троллейбус, следовавший из международного аэропорта в центр города, отменили. Кроме того, стоимость проезда в общественном транспорте давно уже не 2 грн, а 8.

Впрочем, с ценами на проживание в отелях британские журналисты не ошиблись — действительно, гости южной столицы заплатят за сутки проживания в отеле в среднем от 30 до 50 долларов.

Отели Одессы
Отели Одессы
Отели Одессы
Отели Одессы
Отели Одессы
Отели Одессы

Ранее Фокус опубликовал рейтинг самых комфортных городов Украины. За основу были взяты результаты Седьмого муниципального опроса, подготовленного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Столица Израиля Тель-Авив возглавил список самых дорогих городов мира. По версии издания Economist Intelligence Unit, значительный рост стоимости жизни в городе вызван укреплением национальной валюты – шекеля.