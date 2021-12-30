Проїзд 2 грн та інші дива: Одеса – у британському рейтингу міст для туризму

Британці, розповідаючи, чому варто відвідати Одесу у 2022-му, вказали давно закритий маршрут з аеропорту прямо до центру міста та зазначили дешевизну готелів.

Британське видання Independent включило Одесу до списку найцікавіших та найпривабливіших для туризму міст світу. Рейтинг рекомендованих до відвідування міст світу, над яким працювали співробітники видання з 27 березня 2021 року, опубліковано 30 грудня.

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У списку привабливих для туристів міст потрапили такі міста:

Відень;

Париж;

Сеул;

Неаполь;

Осло;

Вінниця.

На думку експертів, українське місто є одним із найкрасивіших міст колишнього СРСР, яке поєднало в собі унікальну архітектуру XIX століття та багату історичну спадщину. Було зазначено його розташування на мальовничому березі Чорного моря та наявність гарного пляжу в південному передмісті Аркадії.

Журналісти вважають, що в Одесі є зручне транспортне сполучення, яке дозволяє легко дістатися з центру міста в аеропорт, а вартість проїзду в громадському транспорті коштує лише 2 гривні, що за курсом до американського долара становить близько 8 центів.

Британські експерти також зазначили дуже "демократичні" ціни на проживання в одеських готелях, де можна зупинитися приблизно за 60 євро на добу, при цьому для іноземних туристів не буде додаткових труднощів у вигляді оформлення візи.

"Раніше візи були складними та обтяжливими, але оскільки Україна приймала Євробачення у 2005 році, зараз вам потрібен лише чинний паспорт", — йдеться у статті.

Очевидно, у своїх оцінках британські журналісти керувалися довідником Lonely Planet 2010 року, оскільки 14 тролейбус, що прямував з міжнародного аеропорту в центр міста, скасували. Крім того, вартість проїзду у громадському транспорті давно вже не 2 грн, а 8.

Втім, із цінами на проживання в готелях британські журналісти не помилилися – справді, гості південної столиці заплатять за добу проживання в готелі в середньому від 30 до 50 доларів.

Раніше Фокус опублікував рейтинг найкомфортніших міст України. За основу було взято результати Сьомого муніципального опитування, підготовленого соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Столиця Ізраїлю Тель-Авів очолила перелік найдорожчих міст світу. За версією видання Economist Intelligence Unit, значне зростання вартості життя в місті спричинене зміцненням національної валюти – шекеля.