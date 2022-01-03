Аспирант из Франции обвинил киевского священника УПЦ МП в изнасиловании (фото)

Иностранец Николас Имберт, у которого позже диагностировали COVID-19, отдыхал в компании архимандрита Ахилла. Священнослужитель уверяет, что француз сам лег к нему в постель.

Аспирант из Франции Николас Имберт прибыл в Киев читать курс лекций в одном из столичных ВУЗов. Параллельно он изучал отношения в среде духовенства УПЦ Московского патриархата. В процессе научных изысканий он употребил большую дозу алкоголя, чем якобы воспользовался архимандрит Ахилла (Шахтарин). На своей странице в Facebook иностранец обвинил служителя церкви в изнасиловании.

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Молодой ученый сообщает, что 27 декабря он простудился и у него поднялась температура. Он обратился за помощью к знакомому священнику — Ахиллу (Шахтарин). Тот пригласил его к себе на ужин, в процессе которого оба мужчины употребляли алкоголь. После этого, утверждает Имберт, ему стало еще хуже и началась лихорадка. Он надеялся уснуть, но служитель культа воспользовался его беспомощным состоянием.

"Священник УПЦ Московского патриархата развращал меня и совершал насильственные акты сексуального характера в ночь на 28 декабря, в Киеве, когда я вдруг заболел лихорадкой", — заявляет Николас.

Николас Имберт выложил в Facebook скриншоты переписки со священником, из которой становится ясно, что иностранец сам лег в постель к священнику. Аспирант объясняет это тем, что его сильно напоили, была температура и вообще он чувствовал себя очень плохо.

Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что если у пострадавшего иностранца есть какая-либо информация о противоправных действиях священнослужителя, он должен обратиться в правоохранительные органы и решать вопрос в законном порядке.

Имберт так и поступил, написав заявление в полицию Киевской области. Позже мужчина также обратился в церковь по поводу инцидента.

"Я написал жалобу не только в полицию в Украине, но и написал Московскому Патриархату. Никто не ответил. Именно Отец Николай Балашов, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прочитал мое сообщение и не отвечал", – сообщил Николас.

Кроме того, впоследствии стало известно, что мужчине, вероятно, стало плохо из-за COVID-19, который у него диагностирован.

Напомним, священник из Полтавы попросил прихожан не умирать зимой. Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ и депутат Полтавского городского совета 8-го созыва Александр Дедюхин заявил, что хоронить людей в такую погоду, как сейчас, ему неприятно.

Ранее священника РПЦ приговорили к 21 году тюрьмы за педофилию и насилие над детьми. Он был лично знаком с Путиным, а его обитель была наполнена дорогими автомобилями премиум-класса.