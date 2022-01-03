Аспірант із Франції звинуватив київського священика УПЦ МП у зґвалтуванні (фото)

Іноземець Ніколас Імберт, у якого пізніше діагностували COVID-19, відпочивав у компанії архімандрита Ахiли. Священнослужитель запевняє, що француз сам ліг до нього в ліжко.

Аспірант із Франції Ніколас Імберт прибув до Києва читати курс лекцій в одному із столичних ВНЗ. Паралельно він вивчав стосунки серед духовенства УПЦ Московського патріархату. Перебуваючи у відрядженні, він ужив велику дозу алкоголю, чим, нібито, скористався архімандрит Ахіла (Шахтарін). На своїй сторінці у Facebook іноземець звинуватив служителя церкви у зґвалтуванні.

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Молодий учений повідомляє, що 27 грудня він застудився, і в нього піднялася температура. Він звернувся по допомогу до знайомого священика — Ахіли (Шахтаріна). Той запросив його до себе на вечерю, в процесі якої обидва чоловіки вживали алкоголь. Після цього, стверджує Імберт, йому стало ще гірше і почалася гарячка. Він сподівався заснути, але служитель культу скористувався його безпорадним станом.

"Священик УПЦ Московського патріархату розбещував мене і чинив насильницькі акти сексуального характеру в ніч на 28 грудня, у Києві, коли я раптом захворів на лихоманку", — заявляє Ніколас.

Ніколас Імберт виклав у Facebook скріншоти листування зі священиком, з яких стає ясно, що іноземець сам ліг у ліжко до священика. Аспірант пояснює це тим, що його сильно напоїли, була температура і взагалі почував себе дуже погано.

Спікер УПЦ МП архієпископ Климент заявив, що якщо у потерпілого іноземця є будь-яка інформація про протиправні дії священнослужителя, він має звернутися до правоохоронних органів та вирішувати питання у законному порядку.

Імберт так і вчинив, написавши заяву до поліції Київської області. Пізніше чоловік також звернувся до церкви щодо інциденту.

"Я написав скаргу не лише до поліції в Україні, а й написав Московському Патріархату. Ніхто не відповів. Саме Отець Микола Балашов, заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, прочитав моє повідомлення та не відповідав", – повідомив Ніколас.

Крім того, згодом стало відомо, що чоловікові, ймовірно, погано стало через COVID-19, який у нього діагностований.

Нагадаємо, священик із Полтави попросив парафіян не вмирати взимку. Настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ та депутат Полтавської міської ради 8-го скликання Олександр Дедюхін заявив, що ховати людей за такої погоди, як зараз, йому неприємно.

Раніше священика РПЦ засудили до 21 року в'язниці за педофілію та насильство над дітьми. Він був особисто знайомий із Путіним, а його обитель була наповнена дорогими автомобілями преміум-класу.