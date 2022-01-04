В Одессе продавцы полили соляркой тысячи непроданных елок и побросали их среди улиц (фото)

Коммунальщики отвезли на свалку более 2,5 тыс. испачканных деревьев, которые могли бы пригодиться животным.

В Одессе продавцы елок облили соляркой тысячи непроданных деревьев и побросали их на улицах. Коммунальщикам пришлось все убирать и отвозить на свалку, сообщило местное издание 048.

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Еще 1 января сотрудники УК "Суворовский" убрали более 2,5 тысячи брошенных перед праздником деревьев — с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской, Семена Палия.

Для уборки деревьев задействовали мусоровозы, трактора и грузовые машины.

[ + – ] неубранные елки [ + – ] неубранные елки [ + – ] неубранные елки

Из-за того, что продавцы вылили на деревья горючее, елки нельзя использовать для животных. Хотя они могли бы стать, к примеру, кормом для парнокопытных.

Вообще хвоя это полезная добавка в рацион голубых баранов, азиатских слонов и альпака — то есть выброшенные в Одессе деревья могли бы пригодиться в зоопарке. Снежные барсы и восточноевропейские рыси точат о стволы таких деревьев когти, а голубые бараны и овцебыки чешут о них свои рога.

"Перед тем как бросить елки, продавцы полили их соляркой. Трудно объяснить такие действия, но очевидно руководствовались целью — чтобы елки не достались никому", — пишет издание.

Как известно, во время новогодних праздников животные страдают из-за взрывов петард и фейерверков. Собак пугает сильный звук, из-за чего они могут убежать в неизвестном направлении от хозяев и попасть под машину. Птицы из-за пиротехники теряют ориентацию в пространстве, нередко врезаются в здания и деревья и погибают. Однако в Украине продолжают использовать петарды и салюты на праздники, в том числе в столице, хотя это запрещено даже со стороны властей.

Ранее сообщалось, что в Германии непроданные елки отвозят в Берлинский зоопарк, где деревья использую в качестве корма для животных.