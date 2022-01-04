В Одесі продавці полили соляркою тисячі непроданих ялинок і залишали їх серед вулиць (фото)
Комунальники відвезли на звалище понад 2,5 тис. забруднених дерев, які могли б стати в нагоді тваринам.
В Одесі продавці ялинок облили соляркою тисячі непроданих дерев і залишали їх на вулицях. Комунальникам довелося все прибирати та відвозити на смітник, повідомило місцеве видання 048.
Ще 1 січня співробітники УК "Суворовський" прибрали понад 2,5 тисячі кинутих перед святом дерев — із вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської, Семена Палія.
Для прибирання дерев задіяли сміттєвози, трактори та вантажні машини.
Через те, що продавці вилили на дерева пальне, ялинки не можна використовувати для тварин. Хоча вони могли б стати, наприклад, кормом для парнокопитних.
Узагалі хвоя — це корисна добавка до раціону блакитних баранів, азійських слонів і альпак, тобто викинуті в Одесі дерева могли б стати в нагоді в зоопарку. Снігові барси та східноєвропейські рисі точать об стовбури таких дерев пазурі, а блакитні барани та вівцебики чухають об них свої роги.
"Перед тим, як кинути ялинки, продавці полили їх соляркою. Важко пояснити такі дії, але очевидно керувалися метою — щоб ялинки не дісталися нікому", — пише видання.
Як відомо, під час новорічних свят тварини страждають через вибухи петард і феєрверків. Собак лякає сильний звук, через що вони можуть втекти в невідомому напрямку від господарів та потрапити під машину. Птахи через піротехніку втрачають орієнтацію в просторі, нерідко врізаються в будівлі та дерева й гинуть. Проте в Україні продовжують використовувати петарди та салюти на свята, у тому числі в столиці, хоча це заборонено навіть із боку влади.
Раніше повідомлялося, що в Німеччині непродані ялинки відвозять до Берлінського зоопарку, де дерева використовують як корм для тварин.