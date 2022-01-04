В Одесі продавці полили соляркою тисячі непроданих ялинок і залишали їх серед вулиць (фото)

Комунальники відвезли на звалище понад 2,5 тис. забруднених дерев, які могли б стати в нагоді тваринам.

В Одесі продавці ялинок облили соляркою тисячі непроданих дерев і залишали їх на вулицях. Комунальникам довелося все прибирати та відвозити на смітник, повідомило місцеве видання 048.

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Ще 1 січня співробітники УК "Суворовський" прибрали понад 2,5 тисячі кинутих перед святом дерев — із вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської, Семена Палія.

Для прибирання дерев задіяли сміттєвози, трактори та вантажні машини.

[ + – ] неприбрані ялинки [ + – ] неприбрані ялинки [ + – ] неприбрані ялинки

Через те, що продавці вилили на дерева пальне, ялинки не можна використовувати для тварин. Хоча вони могли б стати, наприклад, кормом для парнокопитних.

Узагалі хвоя — це корисна добавка до раціону блакитних баранів, азійських слонів і альпак, тобто викинуті в Одесі дерева могли б стати в нагоді в зоопарку. Снігові барси та східноєвропейські рисі точать об стовбури таких дерев пазурі, а блакитні барани та вівцебики чухають об них свої роги.

"Перед тим, як кинути ялинки, продавці полили їх соляркою. Важко пояснити такі дії, але очевидно керувалися метою — щоб ялинки не дісталися нікому", — пише видання.

Як відомо, під час новорічних свят тварини страждають через вибухи петард і феєрверків. Собак лякає сильний звук, через що вони можуть втекти в невідомому напрямку від господарів та потрапити під машину. Птахи через піротехніку втрачають орієнтацію в просторі, нерідко врізаються в будівлі та дерева й гинуть. Проте в Україні продовжують використовувати петарди та салюти на свята, у тому числі в столиці, хоча це заборонено навіть із боку влади.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині непродані ялинки відвозять до Берлінського зоопарку, де дерева використовують як корм для тварин.