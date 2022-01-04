На Закарпатье дали условный срок наркоторговцу, соорудившему подземную нарколабораторию (фото)

Согласно решению суда, 48-летний житель села Ботар Жолта Кевер приговорен к 4 годам лишения свободы, из которых 2 года — испытательный срок.

В конце сентября прошлого года правоохранители обнаружили большую партию элитной конопли. 48-летнений житель из села Ботар Жолта Кевер соорудил подземную лабораторию, чтобы выращивать марихуану, сообщает Закарпатье онлайн.

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Но как стало известно журналистам позже, лаборатория была профинансирована венгерским благотворительным фондом, а средства для развития собственного бизнеса в венгерский фонд еще в 2018 году направила мать Жолта Кевера – Сильвия Турдо. Оборудование для лаборатории ферма Жолта Кевера также приобретено на средства венгерского благотворительного фонда Эгана Эде, который в свою очередь финансируется правительством Венгрии.

[ + – ] Участок

Под теплицами фермер оборудовал мощную лабораторию, где выращивал коноплю. Также там была система капельного полива, кондиционеры, LED-лампы со стабилизаторами напряжения и специальные светильники для выращивания растений. Лабораторию полицейские обнаружили случайно. В ходе задержания наркоторговца полиция изъяла более 620 кустов элитной конопли. По информации "садовода", выращивал он марихуану для брата, который болен раком. Стоимость изъятых наркотиков оценили в 5 млн грн.

[ + – ] Нарколаборатория

Сам Жолт Кевер на суде полностью признал свою вину.

В конечном итоге 48-летнего наркодилера признали виновным по ч. 2 ст. 310 УКУ (незаконный посев и незаконное выращивание конопли, в количестве 50 и более растений) и по ч. 1 ст. 317 УКУ (содержание мест для незаконного изготовления наркотических средств) и присудил ему 4 года. Наказание подразумевает испытательный срок на 2 года.

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