На Закарпатті дали умовний термін наркоторговцю, який спорудив підземну нарколабораторію (фото)

Згідно з рішенням суду, 48-річного мешканця села Ботар Жолта Кевера засуджено до 4 років позбавлення волі, з яких 2 роки — випробувальний термін.

Наприкінці вересня минулого року правоохоронці виявили велику партію елітної коноплі. 48-річний житель із села Ботар Жолта Кевер спорудив підземну лабораторію, щоб вирощувати марихуану, повідомляє Закарпаття онлайн.

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Але як стало відомо журналістам пізніше, лабораторію було профінансовано угорським благодійним фондом, а кошти для розвитку власного бізнесу до угорського фонду ще в 2018 році спрямувала мати Жолта Кевера — Сільвія Турдо. Обладнання для лабораторії ферму Жолта Кевера також придбано коштом угорського благодійного фонду Егана Еде, який фінансується урядом Угорщини.

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Під теплицями фермер обладнав потужну лабораторію, де вирощував коноплі. Також там була система крапельного поливу, кондиціонери, LED-лампи зі стабілізаторами напруги та спеціальні світильники для вирощування рослин. Лабораторію поліцейські знайшли випадково. Під час затримання наркоторговця поліція вилучила понад 620 кущів елітної коноплі. За інформацією "садівника", вирощував він марихуану для брата, який хворий на рак. Вартість вилучених наркотиків оцінили в 5 млн грн.

[ + – ] Нарколабораторія

Сам Жолт Кевер у суді повністю визнав свою провину.

Зрештою 48-річного наркодилера визнали винним за ч. 2 ст. 310 ККУ (незаконний посів і незаконне вирощування конопель, у кількості 50 і більше рослин) та за ч. 1 ст. 317 ККУ (утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів) і присудив йому 4 роки. Покарання має на увазі випробувальний термін на 2 роки.

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