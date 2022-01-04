Минздрав Украины обнародовал схему смешанной вакцинации от COVID-19

Согласно документу, есть три схемы смешивания вакцин. При этом интервал между вводами должен быть строго 28 дней. Такого же порядка можно придерживаться для получения дополнительной или бустерной дозы прививки.

Медицинские эксперты расширили схемы использования смешанных прививок от вируса COVID-19. Теперь Вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech можно совмещать с AstraZeneca, Moderna или Pfizer-BioNTech, сообщает на своем сайте Минздрав.

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Соответствующие рекомендации были разработаны Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике и утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины.

Медики постановили, что возможны такие схемы использования различных вакцин:

Первая доза вакцины инактивированная (CoronaVac) – вторая доза векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)

Первая доза вакцины векторная (AstraZeneca) – вторая доза мРНК (Pfizer, Moderna)

Первая прививка мРНК (Pfizer, Moderna) – вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней. Такие же схемы можно применять для дополнительной или бустерной дозы.

Кроме того, медики рекомендуют женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать Pfizer или Moderna. Интервал между прививками следует соблюдать такой же — 28 дней.

Напомним, что украинцев в следующем году ждет повторная вакцинация от COVID-19. Главный государственный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что необходимо ревакцинировать население двумя дозами по истечении года после базового курса вакцинации.

Кроме того, Украина вслед за ЕС может сократить срок действия COVID-сертификатов. Украинцы с "просроченным" сертификатом о вакцинации не смогут попасть в Евросоюз, если появится условие въезда со сроком действия документа в 270 дней.