МОЗ України оприлюднило схему змішаної вакцинації від COVID-19

Згідно з документом, є три схеми змішування вакцин. При цьому інтервал між введеннями має бути 28 днів. Такого ж порядку можна дотримуватись для отримання додаткової або бустерної дози щеплення.

Медичні експерти розширили схеми використання змішаних щеплень від COVID-19. Тепер Вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech можна поєднувати з AstraZeneca, Moderna або Pfizer-BioNTech, повідомляє на своєму сайті МОЗ.

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Відповідні рекомендації було розроблено Національною технічною групою експертів з імунопрофілактики та затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України.

Медики ухвалили, що можливі такі схеми використання різних вакцин:

перша доза вакцини інактивована (CoronaVac) — друга доза векторна (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna);

перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) — друга доза мРНК (Pfizer, Moderna);

перше щеплення мРНК (Pfizer, Moderna) — друга доза векторної вакцини (AstraZeneca).

Інтервал між введенням для всіх схем — 28 днів. Такі ж схеми можна використовувати для додаткової або бустерної дози.

Крім того, медики рекомендують жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли використовувати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу варто віддавати Pfizer або Moderna. Інтервалу між щепленнями слід дотримуватися такого ж — 28 днів.

Нагадаємо, що на українців наступного року чекає повторна вакцинація від COVID-19. Головний державний санлікар України Ігор Кузін заявив, що необхідно ревакцинувати населення двома дозами після року після базового курсу вакцинації.

Крім того, Україна слідом за ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Українці з протермінованим сертифікатом про вакцинацію не зможуть потрапити в Євросоюз, якщо з'явиться умова в'їзду з терміном дії документа в 270 днів.