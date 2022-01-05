"Работают в полном составе". В полиции отрицают увольнение своих сотрудников в Токмаке

В пресс-службе ведомства заверили, что "ложную информацию" об отставке полицейских распространяют для дискредитации МВД.

Пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области опровергла сообщение народного депутата из "Слуги народа" Юлии Яцык о том, что 95% всего личного состава полиции города Токмак Запорожской области уволились. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства во вторник, 4 января.

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"Сотрудники полиции в Токмаке работают в полном составе и штатном режиме. Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отделения № 3 Пологовского районного отдела полиции – не соответствует действительности", — заявили в Нацполиции.

Представители ведомства признали, что 31 декабря полицейские отделения №3 "заявили об определенных недовольствах" касательно материально-технического обеспечения, а также уровня оплаты за сверхурочную работу.

При этом в полиции заверили, что произошло "обсуждение проблемных вопросов", по итогам которого было принято решение через профсоюзную организацию направить коллективное обращение полицейских в адрес "депутатского корпуса", а также Кабинета министров, министра внутренних дел Дениса Монастырского и президента Украины Владимира Зеленского касательно улучшения условий работы органов внутренних дел. Кто был сторонами этого обсуждения в пресс-службе не уточнили.

"В настоящее время сотрудники подразделения полиции несут службу в штатном режиме. Никакого рапорта по увольнению из ОВД в аппарат ГУНП в Запорожской области не поступало", — говорится в заявлении.

Помимо этого в Нацполиции отметили, что в последнее время фиксируется "искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделений, а также областной полиции в целом".

Отметим, что о массовом увольнении полицейских в городе Токмак 31 декабря сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" 79 округа Запорожской области Юлия Яцык. По ее словам, рапорты на увольнение подали 30 сотрудников правоохранительных органов, что составляет 95% всего личного состава полиции города. Также парламентарий прикрепила фотографию соответствующих документов.

В качестве причин такого решения Яцык назвала невыполнение руководством полиции обязанностей по оплате труда за ненормированный рабочий день и ночные смены, систематическое давление со стороны руководства по выполнению показателей раскрываемости преступлений и искривление фактов работы сотрудников публичными лицами, что приводит к снижению доверия к правоохранителям среди населения.

[ + – ] Юлия Яцык об увольнении полицейских

Фокус обратился к нардепу с просьбой прокомментировать сообщение о недостоверности распространенной ею информации.

Областное управление Нацполиции сообщило о комплексной проверке работы городского отделения полиции в Токмаке, которое было намечено на 4 января.

Помимо этого в мессенджере Telegram появилась группа под названием "Союз сотрудников Национальной полиции", в которой состоят около 59 тысяч участников, часть из которых представляются действующими и бывшими сотрудниками правоохранительных органов. В этой группе публикуются сообщения с недовольством зарплатой и другими условиями труда в Нацполиции.

Также в YouTube человек, представившийся старшим лейтенантом полиции Дмитрием Рынковым, опубликовал видеообращение с требованием отставки начальника Нацполиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского, выплаты "ковидных" доплат и новогодней премии.

В свою очередь уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая анонсировала на 11 января встречу с полицейскими в помещении Центрального дома офицеров ВСУ в Киеве для обсуждения проблем правоохранителей.