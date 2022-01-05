"Працюють у повному складі". У поліції заперечують звільнення своїх співробітників у Токмаку

У пресслужбі відомства запевнили, що "хибну інформацію" про відставку поліцейських поширюють для дискредитації МВС.

Пресслужба Національної поліції в Запорізькій області спростувала повідомлення народної депутатки зі "Слуги народу" Юлії Яцик про те, що 95% всього особового складу поліції міста Токмак Запорізької області звільнилися. Відповідне повідомлення з'явилось на сайті відомства у вівторок, 4 січня.

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"Співробітники поліції в Токмаку працюють у повному складі та в штатному режимі. Інформація про масове надання рапортів на звільнення поліцейськими відділення № 3 Пологівського районного відділу поліції не відповідає дійсності", — заявили в Нацполіції.

Представники відомства визнали, що 31 грудня поліцейські відділення №3 "заявили про певні незадоволення" щодо матеріально-технічного забезпечення, а також рівня оплати за понаднормову роботу.

При цьому в поліції запевнили, що сталося "обговорення проблемних питань", за підсумками якого було ухвалено рішення через профспілкову організацію направити колективне звернення поліцейських на адресу "депутатського корпусу", а також Кабінету міністрів, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та президента України Володимира Зеленського щодо покращення умов роботи органів внутрішніх справ. Хто був сторонами цього обговорення, у пресслужбі не уточнили.

"Наразі співробітники підрозділу поліції несуть службу в штатному режимі. Жодного рапорту на звільнення з ОВС в апарат ГУНП у Запорізькій області не надходило", — йдеться в заяві.

Крім цього, в Нацполіції зазначили, що останнім часом фіксується "штучне та планомірне просування неправдивої інформації з метою дискредитації службової діяльності поліцейських підрозділів, а також обласної поліції загалом".

Зазначимо, що про масове звільнення поліцейських у місті Токмак 31 грудня повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" 79 округу Запорізької області Юлія Яцик. За її словами, рапорти на звільнення подали 30 працівників правоохоронних органів, що складає 95% від особового складу поліції міста. Також парламентарка прикріпила фотографію відповідних документів.

Як причини такого рішення Яцик назвала невиконання керівництвом поліції обов'язків щодо оплати праці за ненормований робочий день і нічні зміни, систематичний тиск із боку керівництва щодо виконання показників розкриття злочинів і викривлення фактів роботи співробітників публічними особами, що призводить до зниження довіри до правоохоронців серед населення.

[ + – ] Юлія Яцик про звільнення поліцейських

Фокус звернувся до нардепки з проханням прокоментувати повідомлення про недостовірність поширеної нею інформації.

Обласне управління Нацполіції повідомило про комплексну перевірку роботи міського відділення поліції в Токмаку, яке було заплановано на 4 січня.

Крім цього, в месенджері Telegram з'явилася група під назвою "Союз співробітників Національної поліції", у якій перебувають близько 59 тисяч учасників, частина з яких представляються чинними та колишніми співробітниками правоохоронних органів. У цій групі публікуються повідомлення з невдоволенням зарплатою й іншими умовами праці в Нацполіції.

Також у YouTube людина, яка представилася старшим лейтенантом поліції Дмитром Ринковим, опублікувала відеозвернення з вимогою відставки начальника Нацполіції Ігоря Клименка та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, виплати "ковідних" доплат та новорічної премії.

У свою чергу уповноважена президента з прав захисників України Олена Вербицька анонсувала на 11 січня зустріч із поліцейськими в приміщенні Центрального будинку офіцерів ЗСУ в Києві для обговорення проблем правоохоронців.