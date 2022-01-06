В сети появилось рождественское поздравление Зеленского (видео)

Президент традиционно пожелал украинцам здоровья и достатка, а также "теплых и вкусных" праздников.

В сети YouTube появился ролик, в котором президент Украины Владимир Зеленский поздравляет граждан с рождественскими праздниками. Хотя на сайте Офиса президента размещено только видео с новогодним поздравлением и поздравлением с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.

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В минутном ролике Зеленский поздравил всех тех, кто встречает Рождество и первую звезду на небе с самыми близкими и родными людьми.

"Ее появление знаменует особенное мгновение и особенный праздник — Рождество Христово. Когда-то рождение сына Божьего подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу веру, надежду и, главное, любовь", — сказал Зеленский.

Президент уверен, что вечер в Рождество — это лучшее время для взаимопонимания и примирения с теми, кто обидел и кого обидели. Зеленский пожелал украинцам здоровья, а также "теплых и вкусных" праздников.

"Пусть все это остается в прошлом. Пусть в наши семьи придет достаток, в наши дома — счастье, а в нашу страну мир и процветание. Христос рождается — славим Его!" — завершил лидер государства.

Напомним, что 25 декабря 2021 Владимир Зеленский поздравил украинских граждан с Рождеством Христовым по Григорианскому календарю. Это празднование он назвал символом лучших добродетелей — любви, доброты и милосердия.

Также Фокус сообщал, что из 70% граждан, которые видели новогоднее поздравление Зеленского, 43% оценили его "положительно", 35% — "нейтрально", 21% — "отрицательно".