У мережі з'явилося різдвяне привітання Зеленського (відео)

Президент традиційно побажав українцям здоров'я та достатку, а також "теплих та смачних" свят.

У соцмережі YouTube з'явився ролик, у якому президент України Володимир Зеленський вітає громадян із різдвяними святами. Хоча на сайті Офісу президента розміщено лише відео з новорічним привітанням та привітанням з Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

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У хвилинному ролику Зеленський привітав усіх, хто зустрічає Різдво та першу зірку на небі з найближчими та рідними людьми.

"Її поява знаменує особливу мить і особливе свято — Різдво Христове. Колись народження сина Божого подарувало людям надію на порятунок та віру в перемогу життя. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію та, головне, любов", — сказав Зеленський.

Президент упевнений, що вечір на Різдво — це найкращий час для порозуміння та примирення з тими, хто образив та кого образили. Зеленський побажав українцям здоров'я, а також "теплих та смачних" свят.

"Нехай усе це залишається в минулому. Нехай в наші сім'ї прийде достаток, у наші будинки — щастя, а в нашу країну мир і процвітання. Христос народжується — славімо Його!" — завершив лідер держави.

Нагадаємо, що 25 грудня 2021 року Володимир Зеленський привітав українських громадян з Різдвом Христовим за Григоріанським календарем. Це святкування він назвав символом найкращих чеснот — любові, доброти та милосердя.

Також Фокус повідомляв, що із 70% громадян, які бачили новорічне привітання Зеленського, 43% оцінили його "позитивно", 35% — "нейтрально", 21% — "негативно".