Украина должна возобновить прямой импорт газа из РФ, - "слуга" Семинский (видео)

Нардеп считает, что для проведений переговоров с российским "Газпромом" нужно найти площадку в Европе.

В четверг, 6 января, представитель фракции "Слуга народа" и замглавы комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский высказался о том, что Украине стоит возобновить прямые поставки российского газа. По оценкам депутата, стране без этого не обойтись. Об этом сообщает телеканал "НАШ".

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[ + – ] Видео: "НАШ" | Олег Семинский об импорте российского газа. Смотреть с 50:40

Представитель "слуг" считает, что нужно организовать рабочую группу переговорщиков и в дальнейшем закупать у "Газпрома" газ напрямую по понятной цене, а не у других стран с накрутками через офшоры.

"Да, понятно, что у нас есть конфликт, но мы не вытягиваем без российского газа. У нас баланс не перекрывается. Баланс потребления — 33 млрд куб. м, а добываем своего меньше 20 млрд куб. м." — заявил депутат, который настаивает на необходимости двусторонней встречи представителей Украины и "Газпрома".

Где Украина покупает газ?

Прямые поставки российского газа в Украину прекратились в ноябре 2015 года. На смену российскому газу пришел т.н. виртуальный реверс из Европы. Украина формально покупает газ у компаний из Европы, но, по сути, получает часть транзитного газа, который РФ поставляет в ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что с началом 2022 года власти РФ решили втрое урезать транзит газа через Украину. Вместе с тем, "Газпром" сообщает о своей рекордной прибыли. По состоянию на 31 декабря 2021 года, РФ прокачивала газ через пограничный пункт между Украиной и Словакией в объеме 83,8 млн кубометров. В последующие дни транзит начали резко сокращать, и к 3 января поставки российского газа уменьшились до 26,1 млн кубометров.