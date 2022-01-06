Україна має відновити прямий імпорт газу із РФ, — "слуга" Семінський (відео)

Нардеп вважає, що для проведення переговорів з російським "Газпромом" потрібно знайти майданчик у Європі.

У четвер, 6 січня, представник фракції "Слуга народу" та заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський висловився про те, що Україні варто відновити пряме постачання російського газу. За оцінками депутата, країні без цього не обійтись. Про це повідомляє телеканал НАШ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Відео: "НАШ" | Олег Семінський про імпорт російського газу. Дивитися з 50:40

Представник "слуг" вважає, що потрібно організувати робочу групу переговорників і надалі закуповувати в "Газпрому" газ безпосередньо за зрозумілою ціною, а не в інших країнах з накрутками через офшори.

"Так, зрозуміло, що в нас є конфлікт, але ми не витягуємо без російського газу. У нас баланс не перекривається. Баланс споживання — 33 млрд куб. м, а видобуваємо менше 20 млрд куб. м" — заявив депутат, який наполягає на необхідності двосторонньої зустрічі представників України та "Газпрому".

Де Україна купує газ?

Пряме постачання російського газу в Україну припинилося в листопаді 2015 року. На зміну російському газу прийшов т.зв. віртуальний реверс із Європи. Україна формально купує газ у компаній із Європи, але, по суті, отримує частину транзитного газу, який РФ постачає до ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що з початком 2022 року влада РФ вирішила втричі урізати транзит газу через Україну. Водночас, "Газпром" повідомляє про свій рекордний прибуток. Станом на 31 грудня 2021 року РФ прокачувала газ через прикордонний пункт між Україною та Словаччиною в обсязі 83,8 млн кубометрів. У наступні дні транзит почали різко скорочувати, і до 3 січня постачання російського газу зменшилося до 26,1 млн кубометрів.