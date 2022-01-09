В Украину идут морозы до -20°C: когда ждать самые холодные дни

Ниже всего температура в Украине опустится в ночь на четверг, в Киеве в это время ожидается мороз -18°C.

В Украине значительного похолодает на следующей неделе. Морозы достигнут в некоторых регионах отметки -20°C, в столице также будет холодно, о чем свидетельствуют данные сервиса Windy и Укргидрометцентра.

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В понедельник, 10 января, днем стоит ожидать небольшой мороз в центре, на севере и в западных регионах — до -4°C. Теплее всего будет на Юге и Востоке — от 1°C до 7°C с отметкой +. В Киеве начало недели начнется с небольшого мороза -4°C. В ночь на вторник, 11 января, температура практически не изменится. Осадки прогнозируют 10 января в Харьковской, Донецкой, Луганской областях — мокрый снег.

11 января, во вторник, температура по Украине будет практически такой же, как и в предыдущий день, однако похолодает в восточных областях и на юге — от 0 до -2°C. В Киеве ожидаются те же -4°C. Снег пойдет в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В ночь на среду, 12 января, мороз во всех областях усилится — от -4 до -14°C. Холоднее всего будет в западных и северных регионах. В столице температура упадет до -10°C. Днем в среду температура практически не изменится, снег ожидают в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Ночь на четверг, 13 января, будет самой холодной: по Украине ожидаются морозы от 10°C до 20°C. Холоднее всего в центральных, северных и восточных регионах. Но уже днем станет значительно теплее — до -10°C. В Киеве днем в четверг прогнозируют -3°C. По осадкам — снег пройдет во многих областях: в Киевской, Черниговской, Черновицкой, Харьковской, Донецкой и т.д.

[ + – ] карта температуры в ночь на 13 января

Конец рабочей недели — пятница 14 января — обещает быть самой теплой. Лишь в восточных регионах будет небольшой минус, а так — до +2°C во всех регионах. Днем в этот день морозная температура полностью покинет страну, В Киеве ожидается 3°C со знаком +. По всем областям — без осадков.

Как сообщалось, 3 января в Киеве синоптики зафиксировали сразу несколько температурных рекордов. Речь идет о теплой температуре, которой не было уже 150 лет.

Напомним, Мировой банк произвел исследование по влиянию климатических изменений на ключевые сектора экономики Украины. Его результаты оказались неутешительными.