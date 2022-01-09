В Україну йдуть морози до -20°C: коли чекати найхолодніших днів

Найнижча температура в Україні опуститься в ніч на четвер, у Києві очікується мороз -18°C.

В Україні значно похолодає наступного тижня. Морози досягнуть у деяких регіонах позначки -20°C, у столиці також буде холодно, про що свідчать дані сервісу Windy та Укргідрометцентру.

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У понеділок, 10 січня, вдень варто очікувати невеликий мороз у центрі, на півночі та у західних регіонах — до -4°C. Найтепліше буде на Півдні та Сході — від 1 °C до 7 °C з позначкою +. У Києві початок тижня розпочнеться із невеликого морозу -4°C. У ніч проти вівторка, 11 січня, температура практично не зміниться. Опади прогнозують 10 січня у Харківській, Донецькій, Луганській областях – мокрий сніг.

11 січня, у вівторок, температура по Україні буде практично такою самою, як і в попередній день, проте похолодає у східних областях та на півдні — від 0 до -2°C. У Києві очікуються ті ж -4°C. Сніг піде у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

У ніч на середу, 12 січня, мороз у всіх областях посилиться від -4 до -14°C. Найхолодніше буде у західних та північних регіонах. У Києві температура впаде до -10°C. Вдень у середу температура практично не зміниться, сніг очікують у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.

Ніч на четвер, 13 січня, буде найхолоднішою: в Україні очікуються морози від 10°C до 20°C. Найхолодніше у центральних, північних та східних регіонах. Але вже вдень стане значно тепліше — до -10°C. У Києві вдень у четвер прогнозують -3°C. По опадам — сніг пройде у багатьох областях: у Київській, Чернігівській, Чернівецькій, Харківській, Донецькій тощо.

[ + – ] мапа температури в ніч на 13 січня

Кінець робочого тижня — п'ятниця 14 січня — обіцяє бути найтеплішою. Лише у східних регіонах буде невеликий мінус, а так до +2°C у всіх регіонах. Вдень у цей день морозна температура повністю покине країну, у Києві очікується 3°C зі знаком +. По всіх областях – без опадів.

Як повідомлялося, 3 січня у Києві синоптики зафіксували одразу кілька температурних рекордів. Йдеться про теплу температуру, якої не було вже 150 років.

Нагадаємо, Світовий банк провів дослідження щодо впливу кліматичних змін на ключові сектори економіки України. Його результати виявилися невтішними.