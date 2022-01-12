На телеканале "Рада" во время выступления Шмыгаля "зайчик вышел погулять" (видео)

Парламентский телеканал второй день подряд отличается "ляпами". На этот раз в прямом эфире прозвучала детская считалочка.

Телеканал "Рада" снова попал в конфуз во время показа заседания Кабинета министров. Это произошло в эфире 12 января.

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Во время трансляции заседания правительства и выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля закадровый голос начал считать цифры:

"1, 2, 3, 4, 5….вышел зайчик погулять. Там просто идет очень большая задержка я так поняла", — послышался голос за кадром.

Отметим, что 11 января телеканал "Рада" также отличился, "похоронив" спикера парламента Руслана Стефанчука.

Во время сообщения о смерти президента Европарламента Давида Сассоли на экране показали фото Стефанчука, а внизу надпись — "внезапно умер".

Фото главы ВР появилось в кадре неслучайно, поскольку зачитывались его слова на счет гибели европейского политика, но всех насторожила надпись под его портретом о внезапной смерти.

В тот же день Руслан Стефанчук опубликовал в Facebook ответ телеканалу "Рада" — клип российской советской рок-группы Чайф — "Не спеши". В нем солист Владимир Шахрин поет "ты не спеши нас хоронить…".