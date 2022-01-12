На телеканалі "Рада" під час виступу Шмигаля "зайчик вийшов погулять" (відео)

Парламентський телеканал другий день поспіль відрізняється "ляпами". Цього разу в прямому ефірі прозвучала дитяча лічилка.

Телеканал "Рада" знову потрапив у конфуз під час показу засідання Кабінету Міністрів. Це сталося в ефірі 12 січня.

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Під час трансляції засідання уряду та виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля закадровий голос почав рахувати цифри:

"1, 2, 3, 4, 5... вийшов зайчик погулять. Там просто йде дуже велика затримка я так зрозуміла", — почувся голос за кадром.

Зазначимо, що 11 січня телеканал "Рада" також відзначився, "поховавши" спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Під час повідомлення про смерть президента Європарламенту Давида Сассолі на екрані показали фото Стефанчука, а внизу напис — "раптово помер".

Фото голови ВР з'явилося у кадрі невипадково, оскільки зачитувалися його слова щодо загибелі європейського політика, але всіх насторожив напис під його портретом про раптову смерть.

Того ж дня Руслан Стефанчук опублікував у Facebook відповідь телеканалу "Рада" — кліп російського радянського рок-гурту Чайф — "Не спеши". У ньому соліст Володимир Шахрін співає "ты не спеши нас хоронить…".