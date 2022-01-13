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Статистика коронавируса на 13 января: 10046 новых случаев COVID-19 и 191 смерть

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Коронавирус госпитализация
Фото: nikvesti.com | За сутки в Украине от коронавируса скончались 191 человек

В стране впервые за последний месяц зафиксировано более 10 тысяч новых случаев инфицирования.

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 10046 человек. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.

С заражением коронавирусом или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 1676 человек, а от осложнений, вызванных болезнью, скончались 191 пациент.

Как рассказывают в Министерстве здравоохранения, в течение минувших суток инфекцию также выявили у 590 детей и 255 медицинских работников.

За минувший день в Украине:

  • заболело — 10046 человек;
  • выздоровело — 7202 человека;
  • летальные случаи — 191;
  • госпитализации — 1676.

Статистика госпитализаций пациентов за последние семь дней:

  • 6 января — 1866;
  • 7 января — 1752;
  • 8 января — 840;
  • 9 января — 1064;
  • 10 января — 915;
  • 11 января — 1898;
  • 12 января — 1676.

За минувшие сутки медики сделали 79047 тестов для выявления коронавирусной инфекции:

  • методом ПЦР — 36660;
  • методом ИФА — 6072;
  • экспресс-тесты на антиген — 36315.

Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом стали Киев, Ивано-Франковская и Львовская области:

  • Киев — 997 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 983 случая;
  • Львовская область — 949 случаев;
  • Харьковская область — 560 случаев;
  • Винницкая область — 510 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3727034;
  • выздоровело — 3537826;
  • летальные случаи — 97928;
  • сделано ПЦР-тестов — 17071469.

Помимо этого, как информирует пресс-служба Минздрава, за день в Украине сделали 102580 прививок против коронавируса:

  • первая доза препарата — 33452;
  • вторая доза — 53342;
  • дополнительная вакцина — 749;
  • бустерная доза — 15037.
Статистика коронавируса 13 января
За сутки в Украине от коронавируса скончались 191 человек
Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин отметил, что в Украине продолжает расти число позитивных ПЦР-тестов на коронавирус. Например, 12 января пациенты получили 9846 положительных результатов из 36660 сделанных тестов на выявление инфекции.

По данным Евгения Истребина, недельный рост числа позитивных ПЦР-тестов составил 65%.

"Хорошо пошли в рост Киев, Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская области. Ивано-Франковская область вообще красавцы, на 2100 тестов 983 позитивные. Позитивность суточная 45%. Обратите внимание, уже почти достигли уровня осени. Афигеть просто", — добавил системный аналитик в своем Facebook.

Статистика ПЦР-тест
За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65%
Статистика ПЦР-тест
За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65%
Статистика ПЦР-тест
За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65%
Статистика ПЦР-тест
За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65%
Статистика ПЦР-тест
Статистика ПЦР-тест
Статистика ПЦР-тест
Статистика ПЦР-тест

Напомним, 12 января ученые НАНУ опубликовали прогноз по заболеваемости COVID-19 и предупредили о начале новой волны коронавируса в Украине. В документе сказано, что в стране зафиксировано увеличение на 40% числа положительных ПЦР-тестов. Ситуацию с коронавирусом в Украине, по прогнозу ученых, может усугубить возвращение школьников за парты после зимних каникул.

Стоит отметить, что днем ранее, 12 января, Минздрав информировал о 7117 новых случаев заражения коронавирусом.