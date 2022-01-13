Статистика коронавируса на 13 января: 10046 новых случаев COVID-19 и 191 смерть

В стране впервые за последний месяц зафиксировано более 10 тысяч новых случаев инфицирования.

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 10046 человек. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.

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С заражением коронавирусом или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 1676 человек, а от осложнений, вызванных болезнью, скончались 191 пациент.

Как рассказывают в Министерстве здравоохранения, в течение минувших суток инфекцию также выявили у 590 детей и 255 медицинских работников.

За минувший день в Украине:

заболело — 10046 человек;

выздоровело — 7202 человека;

летальные случаи — 191;

госпитализации — 1676.

Статистика госпитализаций пациентов за последние семь дней:

6 января — 1866;

7 января — 1752;

8 января — 840;

9 января — 1064;

10 января — 915;

11 января — 1898;

12 января — 1676.

За минувшие сутки медики сделали 79047 тестов для выявления коронавирусной инфекции:

методом ПЦР — 36660;

методом ИФА — 6072;

экспресс-тесты на антиген — 36315.

Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом стали Киев, Ивано-Франковская и Львовская области:

Киев — 997 случаев;

Ивано-Франковская область — 983 случая;

Львовская область — 949 случаев;

Харьковская область — 560 случаев;

Винницкая область — 510 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3727034;

выздоровело — 3537826;

летальные случаи — 97928;

сделано ПЦР-тестов — 17071469.

Помимо этого, как информирует пресс-служба Минздрава, за день в Украине сделали 102580 прививок против коронавируса:

первая доза препарата — 33452;

вторая доза — 53342;

дополнительная вакцина — 749;

бустерная доза — 15037.

[ + – ] За сутки в Украине от коронавируса скончались 191 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин отметил, что в Украине продолжает расти число позитивных ПЦР-тестов на коронавирус. Например, 12 января пациенты получили 9846 положительных результатов из 36660 сделанных тестов на выявление инфекции.

По данным Евгения Истребина, недельный рост числа позитивных ПЦР-тестов составил 65%.

"Хорошо пошли в рост Киев, Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская области. Ивано-Франковская область вообще красавцы, на 2100 тестов 983 позитивные. Позитивность суточная 45%. Обратите внимание, уже почти достигли уровня осени. Афигеть просто", — добавил системный аналитик в своем Facebook.

[ + – ] За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65% [ + – ] За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65% [ + – ] За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65% [ + – ] За семь дней рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 составил 65%

Напомним, 12 января ученые НАНУ опубликовали прогноз по заболеваемости COVID-19 и предупредили о начале новой волны коронавируса в Украине. В документе сказано, что в стране зафиксировано увеличение на 40% числа положительных ПЦР-тестов. Ситуацию с коронавирусом в Украине, по прогнозу ученых, может усугубить возвращение школьников за парты после зимних каникул.

Стоит отметить, что днем ранее, 12 января, Минздрав информировал о 7117 новых случаев заражения коронавирусом.