Статистика коронавируса на 13 января: 10046 новых случаев COVID-19 и 191 смерть
В стране впервые за последний месяц зафиксировано более 10 тысяч новых случаев инфицирования.
За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 10046 человек. Свежую статистику заболеваемости обнародовала пресс-служба Минздрава.
С заражением коронавирусом или подозрением на COVID-19 в больницы госпитализировали 1676 человек, а от осложнений, вызванных болезнью, скончались 191 пациент.
Как рассказывают в Министерстве здравоохранения, в течение минувших суток инфекцию также выявили у 590 детей и 255 медицинских работников.
За минувший день в Украине:
- заболело — 10046 человек;
- выздоровело — 7202 человека;
- летальные случаи — 191;
- госпитализации — 1676.
Статистика госпитализаций пациентов за последние семь дней:
- 6 января — 1866;
- 7 января — 1752;
- 8 января — 840;
- 9 января — 1064;
- 10 января — 915;
- 11 января — 1898;
- 12 января — 1676.
За минувшие сутки медики сделали 79047 тестов для выявления коронавирусной инфекции:
- методом ПЦР — 36660;
- методом ИФА — 6072;
- экспресс-тесты на антиген — 36315.
Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом стали Киев, Ивано-Франковская и Львовская области:
- Киев — 997 случаев;
- Ивано-Франковская область — 983 случая;
- Львовская область — 949 случаев;
- Харьковская область — 560 случаев;
- Винницкая область — 510 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3727034;
- выздоровело — 3537826;
- летальные случаи — 97928;
- сделано ПЦР-тестов — 17071469.
Помимо этого, как информирует пресс-служба Минздрава, за день в Украине сделали 102580 прививок против коронавируса:
- первая доза препарата — 33452;
- вторая доза — 53342;
- дополнительная вакцина — 749;
- бустерная доза — 15037.
Системный аналитик Евгений Истребин отметил, что в Украине продолжает расти число позитивных ПЦР-тестов на коронавирус. Например, 12 января пациенты получили 9846 положительных результатов из 36660 сделанных тестов на выявление инфекции.
По данным Евгения Истребина, недельный рост числа позитивных ПЦР-тестов составил 65%.
"Хорошо пошли в рост Киев, Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская области. Ивано-Франковская область вообще красавцы, на 2100 тестов 983 позитивные. Позитивность суточная 45%. Обратите внимание, уже почти достигли уровня осени. Афигеть просто", — добавил системный аналитик в своем Facebook.
Напомним, 12 января ученые НАНУ опубликовали прогноз по заболеваемости COVID-19 и предупредили о начале новой волны коронавируса в Украине. В документе сказано, что в стране зафиксировано увеличение на 40% числа положительных ПЦР-тестов. Ситуацию с коронавирусом в Украине, по прогнозу ученых, может усугубить возвращение школьников за парты после зимних каникул.
Стоит отметить, что днем ранее, 12 января, Минздрав информировал о 7117 новых случаев заражения коронавирусом.