Статистика коронавірусу станом на 13 січня: 10 046 нових випадків COVID-19 і 191 смерть
У країні вперше за останній місяць зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків інфікування.
Минулої доби коронавірусом в Україні заразилися 10 046 людей. Свіжу статистику захворюваності оприлюднила пресслужба МОЗ.
Із зараженням коронавірусом або підозрою на COVID-19 до лікарень госпіталізували 1 676 осіб, а від ускладнень, спричинених хворобою, померли 191 пацієнт.
Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, протягом минулої доби інфекцію також зафіксували у 590 дітей і 255 медичних працівників.
За минулий день в Україні:
- захворіли — 10 046 осіб;
- одужали — 7 202 особи;
- летальні випадки — 191;
- госпіталізації — 1 676.
Статистика госпіталізацій пацієнтів за останні сім днів:
- 6 січня — 1 866;
- 7 січня — 1 752;
- 8 січня — 840;
- 9 січня — 1 064;
- 10 січня — 915;
- 11 січня — 1 898;
- 12 січня — 1 676.
Минулої доби медики зробили 79 047 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:
- методом ПЛР — 36 660;
- методом ІФА — 6 072;
- експрес-тести на антиген — 36 315.
Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом стали Київ, Івано-Франківська та Львівська області:
- Київ — 997 випадків;
- Івано-Франківська область — 983 випадки;
- Львівська область — 949 випадків;
- Харківська область — 560 випадків;
- Вінницька область — 510 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 727 034;
- одужали — 3 537 826;
- летальні випадки — 97 928;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 071 469.
Крім цього, як інформує пресслужба МОЗ, за день в Україні зробили 102 580 щеплень проти коронавірусу.
- перша доза препарату — 33 452;
- друга доза — 53 342;
- додаткова вакцина — 749;
- бустерна доза — 15 037.
Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що в Україні продовжує зростати кількість позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. Наприклад, 12 січня пацієнти отримали 9 846 позитивних результатів із 36 660 зроблених тестів на виявлення інфекції.
За даними Євгена Істребіна, тижневе зростання кількості позитивних ПЛР-тестів склало 65%.
"Добре пішли в зростання Києві, Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Івано-Франківська область взагалі красені, на 2 100 тестів 983 позитивні. Позитивність добова 45%. Зверніть увагу, вже майже досягли рівня осені. Очманіти просто", — додав системний аналітик у своєму Facebook.
Нагадаємо, 12 січня вчені НАНУ опублікували прогноз щодо захворюваності COVID-19 і попередили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. У документі сказано, що в країні зафіксовано збільшення на 40% від кількості позитивних ПЛР-тестів. Ситуацію з коронавірусом в Україні, за прогнозом вчених, може погіршити повернення школярів за парти після зимових канікул.
Варто зазначити, що днем раніше, 12 січня, МОЗ поінформувало про 7 117 нових випадків зараження коронавірусом.