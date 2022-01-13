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Статистика коронавірусу станом на 13 січня: 10 046 нових випадків COVID-19 і 191 смерть

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Коронавірус госпіталізація
Фото: nikvesti.com | За добу в Україні від коронавірусу померли 191 особа

У країні вперше за останній місяць зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків інфікування.

Минулої доби коронавірусом в Україні заразилися 10 046 людей. Свіжу статистику захворюваності оприлюднила пресслужба МОЗ.

Із зараженням коронавірусом або підозрою на COVID-19 до лікарень госпіталізували 1 676 осіб, а від ускладнень, спричинених хворобою, померли 191 пацієнт.

Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, протягом минулої доби інфекцію також зафіксували у 590 дітей і 255 медичних працівників.

За минулий день в Україні:

  • захворіли — 10 046 осіб;
  • одужали — 7 202 особи;
  • летальні випадки — 191;
  • госпіталізації — 1 676.

Статистика госпіталізацій пацієнтів за останні сім днів:

  • 6 січня — 1 866;
  • 7 січня — 1 752;
  • 8 січня — 840;
  • 9 січня — 1 064;
  • 10 січня — 915;
  • 11 січня — 1 898;
  • 12 січня — 1 676.

Минулої доби медики зробили 79 047 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:

  • методом ПЛР — 36 660;
  • методом ІФА — 6 072;
  • експрес-тести на антиген — 36 315.

Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом стали Київ, Івано-Франківська та Львівська області:

  • Київ — 997 випадків;
  • Івано-Франківська область — 983 випадки;
  • Львівська область — 949 випадків;
  • Харківська область — 560 випадків;
  • Вінницька область — 510 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 3 727 034;
  • одужали — 3 537 826;
  • летальні випадки — 97 928;
  • зроблено ПЛР-тестів — 17 071 469.

Крім цього, як інформує пресслужба МОЗ, за день в Україні зробили 102 580 щеплень проти коронавірусу.

  • перша доза препарату — 33 452;
  • друга доза — 53 342;
  • додаткова вакцина — 749;
  • бустерна доза — 15 037.
Статистика коронавірусу 13 січня
За добу в Україні від коронавірусу померли 191 особа
Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що в Україні продовжує зростати кількість позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. Наприклад, 12 січня пацієнти отримали 9 846 позитивних результатів із 36 660 зроблених тестів на виявлення інфекції.

За даними Євгена Істребіна, тижневе зростання кількості позитивних ПЛР-тестів склало 65%.

"Добре пішли в зростання Києві, Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Івано-Франківська область взагалі красені, на 2 100 тестів 983 позитивні. Позитивність добова 45%. Зверніть увагу, вже майже досягли рівня осені. Очманіти просто", — додав системний аналітик у своєму Facebook.

За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.
За сім днів зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 склало 65%.

Нагадаємо, 12 січня вчені НАНУ опублікували прогноз щодо захворюваності COVID-19 і попередили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. У документі сказано, що в країні зафіксовано збільшення на 40% від кількості позитивних ПЛР-тестів. Ситуацію з коронавірусом в Україні, за прогнозом вчених, може погіршити повернення школярів за парти після зимових канікул.

Варто зазначити, що днем раніше, 12 січня, МОЗ поінформувало про 7 117 нових випадків зараження коронавірусом.