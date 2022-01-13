"О вкусах не спорят". Суд Запорожья отреагировал на исполнение судьями песни Михаила Круга

Учреждение предложило общественности составить список композиций, запрещенных для прослушивания работниками суда.

Пресс-служба Шевченковского районного суда Запорожья прокомментировала скандал с исполнения судьей шансона на корпоративе поговоркой "о вкусах не спорят", добавив, что работники учреждения имеют такое же право на отдых, как и другие граждане Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте суда.

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В суде объяснили, что распространенная в социальных сетях видеозапись была сделана на праздновании Дня работника суда в зале одного из ресторанов Запорожья, который был арендован за личные средства судей.

[ + – ] Видео, записанное на праздновании судей

"Других посетителей в арендованном судьями зале ресторана не было. Во время празднования были соблюдены все требования действующего законодательства Украины, в том числе и по карантинным ограничениям", — заверили в пресс-службе судебного органа.

Также там отметили, что судьи, как и остальные украинские граждане, имеют право на личную жизнь и отдых, а также могут выбирать те песни, книги, фильмы и представления, которые им нравятся.

"О вкусах не спорят – гласит известная поговорка", — говорится в заявлении.

Помимо этого пресс-служба суда предложила "представителям общественности, которые годами занимаются судебной реформой", составить перечень музыкальных композиций, книг, фильмов, спектаклей и других произведений искусства, "которые запрещено слушать, читать, смотреть судьям".

"В эти перечни предлагаем добавить перечень других запретов, которые должны соблюдаться в повседневной жизни судьи, а возможно и другие государственные служащие", — резюмировали представители суда.

Напомним, в среду, 12 января, в сети появились кадры, на которых можно увидеть, как судья поет песню Михаила Круга "Кольщик". Также на видео запечатлены танцы его коллег под российскую поп-музыку. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали судей за такой подбор композиций для корпоратива.

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