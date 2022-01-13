"Про смаки не сперечаються". Суд Запоріжжя відреагував на виконання суддями пісні Михайла Круга

Заклад запропонував громадськості скласти список композицій, заборонених для прослуховування працівниками суду.

Пресслужба Шевченківського районного суду Запоріжжя прокоментувала скандал з виконанням суддею шансону на корпоративі приказкою "про смаки не сперечаються", додавши, що працівники установи мають таке ж право на відпочинок, як і інші громадяни України. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті суду.

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У суді пояснили, що поширений у соціальних мережах відеозапис був зроблений на святкуванні Дня працівника суду в залі одного з ресторанів Запоріжжя, який був орендований за власний кошт суддів.

[ + – ] Відео, записане на святкуванні суддів

"Інших відвідувачів в орендованій суддями залі ресторану не було. Під час святкування було дотримано всіх вимог чинного законодавства України, зокрема й щодо карантинних обмежень", — запевнили у пресслужбі судового органу.

Також там зазначили, що судді, як і решта українських громадян, мають право на особисте життя та відпочинок, а також можуть обирати ті пісні, книги, фільми та представлення, які їм подобаються.

"Про смаки не сперечаються — говорить відома приказка", — йдеться в заяві.

Крім цього, пресслужба суду запропонувала "представникам громадськості, які роками займаються судовою реформою", скласти перелік музичних композицій, книг, фільмів, спектаклів та інших творів мистецтва, "які заборонено слухати, читати, дивитися суддям".

"У ці переліки пропонуємо додати перелік інших заборон, яких мають дотримуватися в повсякденному житті судді, а можливо, й інші державні службовці", — резюмували представники суду.

Нагадаємо, у середу, 12 січня, у мережі з'явилися кадри, на яких можна побачити, як суддя співає пісню Михайла Круга "Кольщик". Також на відео знято танці його колег під російську поп-музику. Деякі користувачі соцмереж розкритикували суддів за такий вибір композицій для корпоративу.

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