Юристы утверждают, что водитель Infinity может выйти на свободу из-за отсутствия судей, которые могут рассматривать это дело.

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Харькове, 16-летний Николай Харьковский, может выйти из СИЗО уже 26 января. Это может произойти в силу особенностей судопроизводства над лицами, не достигшими совершеннолетия. Об этом говорится в сообщении правозащитников компании "Миллер" в Facebook.

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Водитель Infinity Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП на проспекте Гагарина, может выйти на свободу из-за того, что дела несовершеннолетних должны рассматриваться только судьями с соответствующей специализацией.

"В Червонозаводском райсуде Харькова таких две. Одна из судей сначала назначила заседание, а затем заявила о самоотводе. Другая судья, по нашей информации, должна идти в отпуск", – отметили юристы.

Если окажется, что судей, обладающие необходимой специализацией, по этому делу нет, то уголовное производство будет передано в другой суд. Это в свою очередь произойдет после решения апелляционного суда, а до этого держать обвиняемого под стражей после 26 января будет незаконно.

"Поскольку процедура может затянуться, то вопрос о продлении срока содержания под стражей не решится до конца января. И, как следствие, обвиняемого освободят из-под стражи", — утверждают специалисты фирмы.

Соответственно, существует вероятность, что как только Харьковский выйдет из СИЗО, он может или покинуть страну, или начать оказывать давление на свидетелей и потерпевших.

Напомним, что судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская отказалась от рассмотрения дела о ДТП, виновником которого является 16-летний Николай Харьковский. Такое решение Янцовская приняла перед подготовительным заседанием по делу об аварии, которое назначено на 19 января.

Виновника ДТП на проспекте Гагарина Николая Харьковского будут судить по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть) и ч. 1 ст. 383 УК (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления)