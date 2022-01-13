Юристи стверджують, що водій Infinity може вийти на волю через відсутність суддів, які можуть розглядати цю справу.

Обвинувачений у справі про смертельну ДТП у Харкові, 16-річний Микола Харківський, може вийти із СІЗО вже 26 січня. Це може статися через особливості судочинства над особами, які не досягли повноліття. Про це йдеться в повідомленні правозахисників компанії "Міллер" у Facebook.

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Водій Infinity Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, може вийти на волю через те, що справи неповнолітніх мають розглядати лише судді з відповідною спеціалізацією.

"У Червонозаводському райсуді Харкова таких дві. Одна із суддів спочатку призначила засідання, а потім заявила про самовідвід. Інша суддя, за нашою інформацією, має йти у відпустку", – зазначили юристи.

Якщо виявиться, що суддів, які мають необхідну спеціалізацію, у цій справі немає, то кримінальне провадження буде передано до іншого суду. Це, у свою чергу, відбудеться після рішення апеляційного суду, а до цього тримати обвинуваченого під вартою після 26 січня буде незаконно.

"Оскільки процедура може затягнутися, то питання про продовження терміну утримання під вартою не вирішиться до кінця січня. І, як наслідок, обвинуваченого звільнять з-під варти", — стверджують фахівці фірми.

Відповідно, існує ймовірність, що як тільки Харківський вийде із СІЗО, він може або залишити країну, або почати чинити тиск на свідків та потерпілих.

Нагадаємо, що суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська відмовилася від розгляду справи про ДТП, винуватцем якої є 16-річний Микола Харківський. Таке рішення Янцовська ухвалила перед підготовчим засіданням у справі про аварію, яке призначено на 19 січня.

Винуватця ДТП на проспекті Гагаріна Миколу Харківського судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та ч. 1 ст. 383 КК (Свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину)