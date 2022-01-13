ДТП у Харкові: знайома з водієм Infiniti суддя взяла самовідвід (документ)

Тетяна Янцовська вирішила відмовитися від розгляду провадження за участю підлітка, якому вона у 2019 році призначила умовний термін за стрілянину по людях у торговому центрі.

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська більше не розглядатиме справу про скоєння смертельної ДТП, у якій підозрюється Микола Харківський, через самовідвід. Про це виданню "Суспільне" повідомив начальник апарату суду Олександр Воронін.

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За словами представника суду, Янцовська заявила самовідвід у середу, 12 січня. Причини такого рішення не уточнюються.

На наступну середу, 19 січня, призначено підготовче засідання у справі про аварію.

[ + – ] Відповідь на запит журналістів

Нагадаємо, за версією слідства, 26 жовтня минулого року 16-річний Микола Харківський за кермом Infiniti їхав зі швидкістю 180 км/год по проспекту Гагаріна і допустив зіткнення з Chevrolet, водій якого помер на місці. Пасажири авто ймовірного винуватця події отримали травми.

Харківського судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу. Підсудний свою провину у ДТП визнав.

Раніше Янцовська перетиналася з Харківським у 2019 році, коли розглядала справу про завдання ним травм за допомогою пневматичного пістолета в торговому центрі. Суддя тоді ухвалила рішення щодо призначення підлітку 2 років умовного терміну. Сторона захисту у справі про ДТП розглядала можливість заяви щодо відводу Янцовської у зв'язку з цим фактом.