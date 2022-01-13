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Украина ДТП в Харькове: 16-летний водитель "Инфинити" спровоцировал смертельную аварию

ДТП в Харькове: знакомая с водителем Infiniti судья взяла самоотвод (документ)

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Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции | Судья Янцовская заявила самоотвод в деле о смертельном ДТП в Харькове

Татьяна Янцовская решила отказаться от рассмотрения производства с участием подростка, которому она в 2019 году назначила условный срок за стрельбу по людям в торговом центре.

Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская больше не будет рассматривать дело о совершении смертельного ДТП, в котором подозревается Николай Харьковский, по причине самоотвода. Об этом изданию "Суспільне" сообщил начальник аппарата суда Александр Воронин.

По словам представителя суда, Янцовская заявила самоотвод в среду, 12 января. Причины такого решения не уточняются.

На грядущую среду, 19 января, назначено подготовительное заседание по делу об аварии.

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Ответ на запрос журналистов

Напомним, по версии следствия, 26 октября прошлого года 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti ехал со скоростью 180 км/час по проспекту Гагарина и допустил столкновение с Chevrolet, водитель которого скончался на месте. Пассажиры авто предполагаемого виновника происшествия получили травмы.

Харьковского будут судить по двум статьям Уголовного кодекса. Подсудимый свою вину в ДТП признал.

Ранее Янцовская пересекалась с Харьковским в 2019 году, когда рассматривала дело о нанесении им травм при помощи пневматического пистолета в торговом центре. Судья тогда приняла решение о назначении подростку 2 лет условного срока. Сторона защиты в деле о ДТП рассматривала возможность заявления отвода Янцовской в связи с этим фактом.