Несмотря на нарушения: Укртрансбезопасность возобновила лицензию "Укрзализныци"

Ведомство указало, что перевозчик показал "положительную динамику" в устранении несоответствий.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) приняла решение о возобновлении лицензии железнодорожного перевозчика "Укрзализныця". Об этом ведомство сообщило в своем Facebook в четверг, 13 января.

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По словам представителей Укртрансбезопасности, компания в среду, 12 января, направила ей заявление об устранении нарушений, которые являлись причиной остановки действия лицензии. Помимо этого служба получила от компании квитанцию об оплате штрафа, назначенного за нарушение условий лицензии. При этом ведомство указало, что перевозчик в полном объеме устранил не все недочеты, а их "значительную часть".

"В процессе устранения находятся несоответствия, длительно находившиеся без внимания руководства этого общества и исправления которых требуют значительных финансовых затрат", — сообщил орган.

Однако, "учитывая положительную динамику устранения несоответствий", в службе решение возобновить лицензию компании. В то же время представители ведомства заверили, что они ежемесячно будут контролировать устранение остальных нарушений.

[ + – ] Пост Укртрансбезопасности

Напомним, 30 декабря глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский подписал приказ об остановке действия лицензии "Укрзализныци" на перевозку пассажиров и опасных грузов с 11 января 2022 года в связи с выявлением несоответствия деятельности компании обязательствам лицензиата.

Глава органа выразил уверенность, что все нарушения будут исправлены перевозчиком в срок и "никто железную дорогу останавливать не собирается".

Также Фокус писал, что 29 декабря Кабинет министров вернул бывшего народного депутата Сергея Лещенко в состав наблюдательного совета "Укрзализныци". За первые 7 месяцев прошлого года он заработал в наблюдательном совете компании 3,56 млн гривен.