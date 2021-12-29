Кабмин вернул Сергея Лещенко в набсовет "Укрзализныци"

Топ-чиновник, работая более полутора лет в государственной компании, заработал свыше 6 млн гривен.

Сергей Лещенко вновь вошел в состав наблюдательного совета "Укрзализныци" по решению Кабинета министров. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, соответствующие кадровые вопросы были утверждены в ходе заседания правительства, которое проходило 29 декабря.

Своим решением Кабинет министров утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета "Укрзализныци":

Анатолий Амелин;

Александр Долл;

Якуб Карновски;

Гепард Хафер.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, Сергей Лещенко снова был назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве представителя от государства. Вместе с бывшим парламентарием, должности также получили Давид Ломджария и С.В. Москаленко.

"Так что, судя по всему, без зарплаты Лещенко на следующий год не останется", — добавил Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Информацию о назначении Сергея Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" по квоте государства также подтвердила пресс-служба Ukraine Rail Monitoring.

В своей электронной декларации, которая была опубликована в октябре, Сергей Лещенко указал, что с января по сентябрь текущего года в набсовете "Укрзализныце" заработал 3,56 млн гривен.

За 2020 год, работая в государственной компании, топ-чиновник заработал 2,51 млн гривен.

Напомним, в сентябре текущего года "Укрзализныця" не стала продлевать контракт с Сергеем Лещенко, который более полутора лет занимал должность члена наблюдательного совета.

Позже экс-нардеп Борислав Береза сообщил, что Сергея Лещенко через день после ухода возвращают в набсовет "Укрзализныци". По данным бывшего парламентария, назначение экс-топ-чиновника инициировал действующий министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Против нового назначения Сергея Лещенко в "Укрзализныцю" выступала нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, возглавляющая Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога", которая расследует факты возможного бездействия и нарушения законодательства Украины.