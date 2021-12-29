Кабмін повернув Сергія Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці"

Топчиновник, працюючи понад півтора роки в державній компанії, заробив більше ніж 6 млн гривень.

Сергій Лещенко знову увійшов до складу наглядової ради "Укрзалізниці" за рішенням Кабінету Міністрів. Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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За його словами, відповідні кадрові питання було затверджено під час засідання уряду, яке проходило 29 грудня.

Своїм рішенням Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради "Укрзалізниці":

Анатолій Амелін;

Олександр Долл;

Якуб Карновські;

Гепард Хафер.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, Сергія Лещенка знову було призначено членом наглядової ради "Укрзалізниці" як представника від держави. Разом із колишнім парламентарієм, посади також отримали Давид Ломджарія та С. В. Москаленко.

"Тож, зважаючи на все, без зарплати Лещенко на наступний рік не залишиться", — додав Олексій Гончаренко в своєму Telegram.

Інформацію про призначення Сергія Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" за квотою держави також підтвердила пресслужба Ukraine Rail Monitoring.

У своїй електронній декларації, яка була опублікована в жовтні, Сергій Лещенко зазначив, що із січня по вересень поточного року в наглядовій раді "Укрзалізниці" заробив 3,56 млн гривень.

За 2020 рік, працюючи в державній компанії, топчиновник заробив 2,51 млн гривень.

Нагадаємо, у вересні поточного року "Укрзалізниця" не стала продовжувати контракт із Сергієм Лещенком, який понад півтора роки обіймав посаду члена наглядової ради.

Пізніше екснардеп Борислав Береза повідомив, що Сергія Лещенка через день після відходу повертають до наглядової ради "Укрзалізниці". За даними колишнього парламентаря, призначення екстопчиновника ініціював чинний міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Проти нового призначення Сергія Лещенка в "Укрзалізницю" виступала нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина, яка очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань перевірки й оцінки стану АТ "Українська залізниця", яка розслідує факти можливої бездіяльності та порушення законодавства України.