Попри порушення: Укртрансбезпека відновила ліцензію "Укрзалізниці"

Відомство вказало, що перевізник показав "позитивну динаміку" усунення невідповідностей.

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) ухвалила рішення щодо відновлення ліцензії залізничного перевізника "Укрзалізниця". Про це відомство повідомило у своєму Facebook у четвер, 13 січня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами представників Укртрансбезпеки, компанія в середу, 12 січня, направила їй заяву про усунення порушень, які були причиною зупинення ліцензії. Крім цього, служба отримала від компанії квитанцію про оплату штрафу, призначеного за порушення умов ліцензії. При цьому відомство вказало, що перевізник у повному обсязі усунув не всі недоліки, а їхню "значну частину".

"У процесі усунення знаходяться невідповідності, які тривалий час перебували поза увагою керівництва цього товариства і виправлення яких потребують значних фінансових витрат", — повідомив орган.

Проте, "з огляду на позитивну динаміку усунення невідповідностей", у службі вирішили відновити ліцензію компанії. Водночас представники відомства запевнили, що вони щомісяця контролюватимуть усунення решти порушень.

[ + – ] Пост Укртрансбезпеки

Нагадаємо, 30 грудня голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський підписав наказ про зупинення дії ліцензії "Укрзалізниці" на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів з 11 січня 2022 року у зв'язку з виявленням невідповідності діяльності компанії зобов'язанням ліцензіату.

Голова органу висловив упевненість, що всі порушення будуть виправлені перевізником у строк і "ніхто залізницю не зупинятиме".

Також Фокус писав, що 29 грудня Кабінет Міністрів повернув колишнього народного депутата Сергія Лещенка до складу наглядової ради "Укрзалізниці". За перші 7 місяців минулого року він заробив у наглядовій раді компанії 3,56 млн гривень.