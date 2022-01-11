11 січня закінчується ліцензія "Укрзалізниці" на перевезення пасажирів: чи їздитимуть потяги

Голова "Укртрансбезпеки" стверджує, що УЗ має усунути всі порушення, накопичені за кілька років.

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") 11 січня зупиняє дію ліцензії "Укрзалізниці" на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів. Компанія має припинити залізничні перевезення, повідомила у Facebook голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань оцінки стану "Укрзалізниці", народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"(Заступник міністра інфраструктури України Мустафа) Найєм таки працює… З 11 січня "Укрзалізниця" має припинити перевезення пасажирів та небезпечних вантажів. Найєм нарешті розібрався, що з таким менеджментом, який є зараз в Укрзалізниці, надалі возити вантажі та пасажирів небезпечно", – зазначила нардепка.

Наказ про зупинення дії ліцензії керівник "Укртрансбезпеки" підписав ще 30 грудня минулого року.

"Зупинити дію ліцензії, виданої згідно з наказом від 1 березня 2016 року № 77 до усунення ліцензіатом підстав, що стали причиною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на два місяці з дня набрання чинності рішенням про повне зупинення дії ліцензії", – йдеться в тексті документа.

LIGA.net з посиланням на інформацію з "Укрзалізниці" пише, що пасажирські перевезення не зупинять.

"Укртрансбезпека" має низку зауважень, які "Укрзалізниця" в чіткі терміни усуне. Усі можуть спокійно планувати свої залізничні подорожі”, – повідомили в УЗ.

"Зради немає"

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський уточнив у Facebook, що ліцензію не скасують.

"Перевірка додержання ліцензійних вимог – це стандартна процедура, яка передбачає у разі виявлення низки порушень винести відповідне рішення щодо зупинення дії ліцензії", – пояснив він.

Позапланову перевірку фахівці компанії провели 24 грудня минулого року та за її підсумками виявили кілька порушень, які "Укрзалізниця" не виправляла кілька років, додав Зборовський.

"Жодної зради в цьому наказі немає. Наказ набирає чинності лише у разі невиправлення порушень. Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саме скасування. Звичайно, порушення будуть виправлені, ніхто залізницю зупиняти не збирається", — сказав начальник "Укртрансбезпеки".

Фокус надіслав запит до "Укрзалізниці" з метою уточнити наслідки такого рішення "Укртрансбезпеки" та з'ясувати, які саме порушення допустив перевізник. Компанія обіцяє відповісти протягом тижня.

Нагадаємо, що перед новим роком 29 грудня Кабмін України повернув екснардепа Сергія Лещенка до складу наглядової ради "Укрзалізниці". Із січня по вересень 2021 року Лещенко заробив у наглядовій раді "Укрзалізниці" 3,56 млн гривень.

У листопаді минулого року "Укрзалізниця" створила 29 нових залізничних рейсів, щоб доставляти пасажирів до популярних туристичних місць України.

Фокус також з'ясував, що Найєм у період із жовтня по грудень 2021 року отримав зарплати більше, ніж міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Усього за 2021 рік Найєм заробив на посаді заступника голови міністерства близько 436,7 тис. грн.

Зборовський першого місяця роботи отримав 600% надбавки "за інтенсивність праці". За листопад минулого року новоспеченому голові відомства виплатили 169 931 грн зарплати.