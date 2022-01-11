11 января заканчивается лицензия "Укрзализныци" на перевозку пассажиров: будут ли ездить поезда
Глава "Укртрансбезопасности" утверждает, что УЗ должна устранить все нарушения, накопленные за несколько лет.
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") 11 января приостанавливает действие лицензии "Укрзализныци" на перевозку пассажиров и опасных грузов. Компания должна прекратить железнодорожные перевозки, сообщила в Facebook глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам оценки состояния "Укрзализныци", народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.
"(Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа) Найем работает… С 11 января "Укрзализныця" должна прекратить перевозку пассажиров и опасных грузов. Найем наконец-то разобрался, что с таким менеджментом, который сейчас в Укрзализныце, возить грузы и пассажиров опасно", – отметила нардеп.
Приказ об остановке действия лицензии руководитель "Укртрансбезопасности" подписал еще 30 декабря прошлого года.
"Остановить действие лицензии, выданной согласно приказу от 1 марта 2016 года № 77 до устранения лицензиатом оснований, которые стали причиной приостановления действия лицензии полностью или частично, но не более чем на два месяца со дня вступления в силу решения о полной остановке действия лицензии", – говорится в тексте документа.
LIGA.net со ссылкой на информацию из "Укрзализныци" пишет, что пассажирские перевозки не остановят.
"Укртрансбезопасность" имеет ряд замечаний, которые "Укрзализныця" в четкие сроки устранит. Все могут спокойно планировать свои железнодорожные путешествия", – сообщили в УЗ.
"Зрады нет"
Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский уточнил в Facebook, что лицензию не отменят.
"Проверка соблюдения лицензионных требований – это стандартная процедура, которая предусматривает в случае выявления ряда нарушений вынести соответствующее решение по приостановлению действия лицензии", – пояснил он.
Внеплановую проверку специалисты компании провели 24 декабря прошлого года и по ее итогам выявили несколько нарушений, которые "Укрзализныця" не исправляла несколько лет, добавил Зборовский.
"Никакой зрады в этом приказе нет. Приказ вступает в силу только в случае неисправления нарушений. Фактически, это предупреждение о возможной отмене лицензии, а не сама отмена. Конечно, нарушения будут исправлены, никто железную дорогу останавливать не собирается", – заключил начальник "Укртрансбезопасности".
Фокус отправил запрос в "Укрзализницю" с целью уточнить последствия такого решения "Укртрансбезопасности" и выяснить, какие именно нарушения допустил перевозчик. Компания обещает ответить в течение недели.
Напомним, что перед новым годом 29 декабря Кабмин Украины вернул экс-нардепа Сергея Лещенко в состав наблюдательного совета "Укрзализныци". С января по сентябрь 2021 года Лещенко заработал в набсовете "Укрзализныци" 3,56 млн гривен.
В ноябре прошлого года "Укрзализныця" создала 29 новых железнодорожных рейсов, чтобы доставлять пассажиров в популярные туристические места Украины.
Фокус также выяснил, что Найем в период с октября по декабрь 2021 года получил зарплаты больше, чем министр инфраструктуры Александр Кубраков. Всего за 2021 год Найем заработал на должности замглавы министерства около 436,7 тыс. грн.
Зборовский в первый месяц работы получил 600% надбавки "за интенсивность труда". За ноябрь прошлого года новоиспеченному главе ведомства выплатили 169 931 грн зарплаты.