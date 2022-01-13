Украинский спутник "Сич-2-30" впервые вышел на связь после запуска, — Зеленский

Сателлит стал первым отечественным космическим аппаратом, запущенным за более чем 11 лет.

Национальный центр управления и испытаний космических средств неподалеку от города Дунаевцы в Хмельницкой области установил связь с украинским спутником "Сич-2-30", который сегодня был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

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"(Центр) успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником", — заявил глава государства.

Офис президента в свою очередь сообщил, что Зеленский наблюдал за запуском ракеты компании SpaceX с украинским спутником в прямом эфире вместе с главой ОП Андреем Ермаком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, первым вице-президентом Национальной академии наук Украины Владимиром Горбулиным, а также начальником Национального центра управления и испытаний космических средств Владимиром Присяжным.

По словам Зеленского, данные, которые будут получены при помощи спутника, помогут украинским аграриям, картографам, в сферах лесного, водного хозяйства, обороны, а также контроля за чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями. Космический аппарат также будет включен в программу Евросоюза по мониторингу Земли Copernicus.

В свою очередь глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай указал, что "Сич-2-30" стал первым украинским спутником, запущенным в космос, за более чем 11 лет.

[ + – ] Зеленский о первом сеансе связи с украинским спутником

Напомним, спутник"Сич-2-30" был готов к отправке на пусковую базу в декабре прошлого года. Разработка аппарата началась в 2015 году под руководством конструкторского бюро "Южное" в Днепре. Сателлит рассчитан на 5 лет работы.

Ранее Фокус публиковал видео запуска ракеты Falcon 9 с украинским спутником.