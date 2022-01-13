Український супутник "Січ-2-30" вперше вийшов на зв'язок після запуску, — Зеленський

Сателіт став першим вітчизняним космічним апаратом, запущеним за понад 11 років.

Національний центр управління та випробувань космічних засобів неподалік міста Дунаївці у Хмельницькій області встановив зв'язок з українським супутником "Січ-2-30", який сьогодні був виведений на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

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"(Центр) успішно провів перший сеанс зв'язку з нашим супутником", — заявив глава держави.

Офіс президента у свою чергу повідомив, що Зеленський спостерігав за запуском ракети компанії SpaceX з українським супутником у прямому ефірі разом з головою ОП Андрієм Єрмаком, секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим, першим віцепрезидентом Національної академії наук України Володимиром Горбуліним, а також начальником Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимиром Присяжним.

За словами Зеленського, дані, які будуть отримані за допомогою супутника, допоможуть українським аграріям, картографам, у сферах лісового, водного господарства, оборони, а також контролю над надзвичайними ситуаціями та стихійними лихами. Космічний апарат також буде включено до програми Євросоюзу з моніторингу Землі Copernicus.

У свою чергу, голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай зазначив, що "Січ-2-30" став першим українським супутником, запущеним у космос, за понад 11 років.

[ + – ] Зеленський про перший сеанс зв'язку з українським супутником

Нагадаємо, супутник "Січ-2-30" був готовий до відправки на пускову базу у грудні минулого року. Розробка апарату розпочалася у 2015 році під керівництвом конструкторського бюро "Південне" у Дніпрі. Сателіт розрахований на 5 років роботи.

Раніше Фокус публікував відео запуску ракети Falcon 9 з українським супутником.