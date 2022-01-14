Статистика коронавируса на 14 января: 10476 новых случаев COVID-19 и 140 смертей

Лидерами по заболеваемости инфекцией за сутки стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области.

В Украине второй день подряд зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом — 10476. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки скончались 140 пациентов.

С коронавирусом или подозрением на заражение в медицинские учреждения госпитализировали 1656 человек, а COVID-19 также был выявлен у 663 детей и 241 медика.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 10476 человек;

выздоровело — 7285 человек;

летальные случаи — 140;

госпитализации — 1656.

Статистика госпитализаций пациентов за последние семь дней:

7 января — 1752;

8 января — 840;

9 января — 1064;

10 января — 915;

11 января — 1898;

12 января — 1676;

13 января — 1656.

В течение минувших суток медработники сделали 79066 тестов для выявления коронавирусной инфекции:

методом ПЦР — 37216;

методом ИФА — 6694;

экспресс-тесты — 35156.

По данным Минздрава, наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях:

Киев — 1193 случая;

Львовская область — 1001 случай;

Ивано-Франковская область — 880 случаев;

Харьковская область — 691 случай;

Винницкая область — 648 случаев.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 3737510 человек;

выздоровело — 3545111 человек;

летальные случаи — 98068;

сделано ПЦР-тестов — 17108685.

За прошлые сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 92835 украинцев:

первой дозой — 32334;

второй дозой — 45465;

дополнительной дозой — 551;

бустерной вакциной — 14485.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса скончались 140 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику, предупредил, что в Украине темпы роста заболеваемости коронавирусом составили 42,4%.

[ + – ] Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине составили 42,4%

[ + – ] Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине составили 42,4%

Эксперт также опубликовал график, на котором показан резкий рост числа положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Евгений Истребин призвал не путать позитивные тесты с официальными случаями заражения COVID-19, поскольку статистика от Минздрава обновляется с задержкой.

"Хорошо стартовали. На графике, все волны начались с более 4000 средненедельных значений. Так как новые случаи вносятся с задержками, в некоторых случаях имеет смысл смотреть на данные лабораторных исследований ввиду их точности и оперативности", — добавил системный аналитик.

[ + – ] Рост числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус в Украине

Отметим, днем ранее, 12 января, в Украине зафиксировали 10046 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 191 украинец, а в больницы с инфекцией были госпитализированы 1676 человек.

Также сообщалось, что суд в Одесской области вынес решение о незаконности адаптивного карантина и обязательной вакцинации населения в Украине.