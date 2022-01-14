Статистика коронавируса на 14 января: 10476 новых случаев COVID-19 и 140 смертей
Лидерами по заболеваемости инфекцией за сутки стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области.
В Украине второй день подряд зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом — 10476. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки скончались 140 пациентов.
С коронавирусом или подозрением на заражение в медицинские учреждения госпитализировали 1656 человек, а COVID-19 также был выявлен у 663 детей и 241 медика.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 10476 человек;
- выздоровело — 7285 человек;
- летальные случаи — 140;
- госпитализации — 1656.
Статистика госпитализаций пациентов за последние семь дней:
- 7 января — 1752;
- 8 января — 840;
- 9 января — 1064;
- 10 января — 915;
- 11 января — 1898;
- 12 января — 1676;
- 13 января — 1656.
В течение минувших суток медработники сделали 79066 тестов для выявления коронавирусной инфекции:
- методом ПЦР — 37216;
- методом ИФА — 6694;
- экспресс-тесты — 35156.
По данным Минздрава, наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях:
- Киев — 1193 случая;
- Львовская область — 1001 случай;
- Ивано-Франковская область — 880 случаев;
- Харьковская область — 691 случай;
- Винницкая область — 648 случаев.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 3737510 человек;
- выздоровело — 3545111 человек;
- летальные случаи — 98068;
- сделано ПЦР-тестов — 17108685.
За прошлые сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 92835 украинцев:
- первой дозой — 32334;
- второй дозой — 45465;
- дополнительной дозой — 551;
- бустерной вакциной — 14485.
Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику, предупредил, что в Украине темпы роста заболеваемости коронавирусом составили 42,4%.
Эксперт также опубликовал график, на котором показан резкий рост числа положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Евгений Истребин призвал не путать позитивные тесты с официальными случаями заражения COVID-19, поскольку статистика от Минздрава обновляется с задержкой.
"Хорошо стартовали. На графике, все волны начались с более 4000 средненедельных значений. Так как новые случаи вносятся с задержками, в некоторых случаях имеет смысл смотреть на данные лабораторных исследований ввиду их точности и оперативности", — добавил системный аналитик.
Отметим, днем ранее, 12 января, в Украине зафиксировали 10046 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 191 украинец, а в больницы с инфекцией были госпитализированы 1676 человек.
Также сообщалось, что суд в Одесской области вынес решение о незаконности адаптивного карантина и обязательной вакцинации населения в Украине.