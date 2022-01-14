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Статистика коронавируса на 14 января: 10476 новых случаев COVID-19 и 140 смертей

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Коронавирус госпитализация
Фото: "РБК" | В Украине за сутки от коронавируса скончались 140 человек

Лидерами по заболеваемости инфекцией за сутки стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области.

В Украине второй день подряд зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом — 10476. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки скончались 140 пациентов.

С коронавирусом или подозрением на заражение в медицинские учреждения госпитализировали 1656 человек, а COVID-19 также был выявлен у 663 детей и 241 медика.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 10476 человек;
  • выздоровело — 7285 человек;
  • летальные случаи — 140;
  • госпитализации — 1656.

Статистика госпитализаций пациентов за последние семь дней:

  • 7 января — 1752;
  • 8 января — 840;
  • 9 января — 1064;
  • 10 января — 915;
  • 11 января — 1898;
  • 12 января — 1676;
  • 13 января — 1656.

В течение минувших суток медработники сделали 79066 тестов для выявления коронавирусной инфекции:

  • методом ПЦР — 37216;
  • методом ИФА — 6694;
  • экспресс-тесты — 35156.

По данным Минздрава, наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях:

  • Киев — 1193 случая;
  • Львовская область — 1001 случай;
  • Ивано-Франковская область — 880 случаев;
  • Харьковская область — 691 случай;
  • Винницкая область — 648 случаев.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

  • заболело — 3737510 человек;
  • выздоровело — 3545111 человек;
  • летальные случаи — 98068;
  • сделано ПЦР-тестов — 17108685.

За прошлые сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 92835 украинцев:

  • первой дозой — 32334;
  • второй дозой — 45465;
  • дополнительной дозой — 551;
  • бустерной вакциной — 14485.
Статистика коронавируса
В Украине за сутки от коронавируса скончались 140 человек
Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, анализируя официальную статистику, предупредил, что в Украине темпы роста заболеваемости коронавирусом составили 42,4%.

Коронавирус статистика
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине составили 42,4%
Коронавирус статистика
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине составили 42,4%

Эксперт также опубликовал график, на котором показан резкий рост числа положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Евгений Истребин призвал не путать позитивные тесты с официальными случаями заражения COVID-19, поскольку статистика от Минздрава обновляется с задержкой.

"Хорошо стартовали. На графике, все волны начались с более 4000 средненедельных значений. Так как новые случаи вносятся с задержками, в некоторых случаях имеет смысл смотреть на данные лабораторных исследований ввиду их точности и оперативности", — добавил системный аналитик.

ПЦР-тесты статистика
Рост числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус в Украине

Отметим, днем ранее, 12 января, в Украине зафиксировали 10046 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 191 украинец, а в больницы с инфекцией были госпитализированы 1676 человек.

Также сообщалось, что суд в Одесской области вынес решение о незаконности адаптивного карантина и обязательной вакцинации населения в Украине.